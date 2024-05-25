Konyaspor Galatasaray maçı öncesi Ergin Ataman mesajı verdi

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Konyaspor Galatasaray maçı öncesi Ergin Ataman mesajı verdi

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu yendikleri maç sonrası yarın oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı için sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

EuroLeague'de Final Four'da Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 73-57 kaybetti ve Final Four'daki şampiyonluk şansını bitirdi.

Finalde Real Madrid ile Panathinaikos karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos üçüncülük maçına çıkacak.

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ERGİN ATAMAN'DAN GALATASARAY MESAJI
Ergin Ataman, maç sonu yaptığı açıklamada Galatasaray'a Konyaspor ile oynayacakları maç öncesinde başarılar diledi.

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Ataman açıklamasında, ''Dün akşamdan itibaren de yüzlerce mesaj alıyorum. Tebrik mesajı alıyorum.

Özellikle tabi ki taraftarı olduğum ve kongre üyesi olduğum Galatasaraylı üst düzey yöneticiler ve taraftarlar tarafından.

Bu vesileyle ben de buradan Okan hocaya ve taraftarı olduğum Galatasaray takımına da şampiyonluk maçında başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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