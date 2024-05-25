Galatasaray başkanı belli oluyor. İşte sandık sonuçları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray başkanı belli oluyor. İşte sandık sonuçları

Galatasaray'da başkan için oy kullanım işlemi tamamlandı. Oy sayımına geçildi. İşte canlı sonuçlar...

Galatasaray Başkanını seçiyor.

Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un aday olduğu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi.

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.

Daha sonra seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

OY PUSULALARI
Dursun Özbek: Kırmızı
Süheyl Batum: Sarı

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK
Dursun Özbek: 157
Süheyl Batum: 36

2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32

3. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 70

4. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 61

Bilgiler güncellenecektir...

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