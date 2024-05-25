Galatasaray başkanı belli oluyor. İşte sandık sonuçları

Galatasaray Başkanını seçiyor.

Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un aday olduğu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi.

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.

Daha sonra seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

OY PUSULALARI

Dursun Özbek: Kırmızı

Süheyl Batum: Sarı

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

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