Konyaspor Galatasaray'ı duman edecek

Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkacakken, Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında puan veya puanlar alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, şampiyon olabilmek içinse İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

Konyaspor'un ligde kalabilmesi için Galatasaray karşısında 1 puan çıkarması gerekiyor.

Kritik maça saatler kala Konyaspor taraftarı maçı değerlendirdi.

''GALATASARAY'I DUMAN EDECEĞİZ''

Galatasaray maçı öncesi büyük bir coşkuya sahip olan Konyasporluların maç değerlendirmeleri şu şekilde;

'Fenerbahçe Galatasaray'ı nasıl yendiyse bugün Konyaspor da Galatasaray'ı aynı şekilde duman edecek.''

'2-1 alacağız Allah'ın izniyle. Başka çıkış yolu yok.''

'Galatasaray'ın belalısıdır Konyaspor. Evimizde 3 maçtır yenemiyorlar. Bugün de inşallah yeneceğiz. Ben inanıyorum.'

'İnşallah gereken sonucu alacağımıza inanıyorum.''