Konyaspor Galatasaray'ı duman edecek

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Konyaspor Galatasaray'ı duman edecek

Konyaspor taraftarı, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Galatasaray'ı duman edeceğiz' ifadesini kullandı.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkacakken, Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında puan veya puanlar alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, şampiyon olabilmek içinse İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

Konyaspor'un ligde kalabilmesi için Galatasaray karşısında 1 puan çıkarması gerekiyor.

Kritik maça saatler kala Konyaspor taraftarı maçı değerlendirdi.

''GALATASARAY'I DUMAN EDECEĞİZ''

Galatasaray maçı öncesi büyük bir coşkuya sahip olan Konyasporluların maç değerlendirmeleri şu şekilde;

'Fenerbahçe Galatasaray'ı nasıl yendiyse bugün Konyaspor da Galatasaray'ı aynı şekilde duman edecek.''

'2-1 alacağız Allah'ın izniyle. Başka çıkış yolu yok.''

'Galatasaray'ın belalısıdır Konyaspor. Evimizde 3 maçtır yenemiyorlar. Bugün de inşallah yeneceğiz. Ben inanıyorum.'

'İnşallah gereken sonucu alacağımıza inanıyorum.''

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