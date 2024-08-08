Konyaspor Süper Lig'in yıldızını kaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ve sağ bek Nikola Boranijasevic ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile yollarını ayıran Aleksic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Aleksic, transferiyle ilgili olarak, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada, 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir ailesine de çok teşekkür ederim." dedi.

Boranijasevic ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Konyaspor hakkında, "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz." şeklinde konuştu.

İmza töreninde hazır bulunan Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik, transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Aleksic ve Nikola ile imza törenlerini gerçekleştirdik. İkisi de tecrübeli futbolcular. Aleksic'i geçtiğimiz sezonun devre arasında da almak için uğraşmıştık; nasip bugüneymiş. İki futbolcumuz da geldikleri takımda şampiyonluk yaşamış isimler. Takımımızdan gidecek oyunculara göre yeni transferlerimiz de olabilir. Futbol şube olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz ve umarız güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.