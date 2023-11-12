Konyaspor üyeliğinden at otelinde kongre yap. Recep Çınar yazdı.

(Recep Çınar)

Bir önceki yazımda, Konyaspor, Fatih Özgökçen’le ile hem “zaman” hem “itibar” hem de değer kaybetti. Yaşadığı travma ve borcun 800 milyonu bulması da cabası. Konyaspor kulübü, geçte olsa Fatih Özgökçen “kambur”undan kurtulmaya kurtulacak, ama içerisinde bulunduğu travmatik ve ekonomik bunalımdan nasıl kurtulacak?” diye endişelerimi dile getirmiştim…

Evet…

Konyaspor, Konyaspor olalı böyle bir zulüm görmedi…

Konyaspor kulübüne maddi ve manevi destekleri olan insanlar kulüp üyeliğinden atılıyor…

Bu insanların içerisinde kulübe milyonlarca maddi destek verenler de var, yıllarca hizmet edenler de var…

Ve trajikomik olanlar da var…

Örneğin Enes Ünüler…

Eski başkan yardımcısını üyelikten atmışlar, ama 20 Kasım’da yapılacak olağanüstü genel kurulu, kendilerinden önceki yönetimde başkan yardımcılığı yapmış bir insanın otelinde yapacaklar!

Önce gelin Enes Ünlüer’i tanıyalım.

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Enes Ünlüer kimdir?

Bu şehrin önemli bir iş insanı…

Antalya’da ve Konya’da otelleri bulunan, ülke ekonomisine katkısı olan bir insan…

Aynı zamanda Konyaspor’da başkan yardımcılığı yapmış, maddi ve manevi bu kulübe destek vermiş…

Dünya yıldızı Eto’o da dahil, kulübün misafirlerini kendi otelinde ağırlamış…

Eto’o, “ben bu otelden başka bir yerde kalmam” dediği lüks bir mekan…

Ve kulübün kendisine yüklü de bir borcu olmasına rağmen, kimseyi aramamış, rahatsız etmemiş…

“Paramı vermezseniz size bir kilo domates bile vermem” diyenlerin aksine, mekanlarının kapısını sonuna kadar açmış…

“Beni davet etmeselerdi ne işim var Konyaspor’da” diyen bir zihniyet tarafından, üyelikten çıkarılmış Enes Ünlüer!

İşin bir başka trajikomik tarafı ise aynı zihniyet, olağanüstü genel kurul kararı alıyor ve toplantının bu eski başkan yardımcısının otelinde yapılacağını ilan ediyor…

Bu otelin sahibi kim?

Enes Ünlüer…

Üyelikten attıkları Enes Ünlüer’in mekanında olağanüstü genel kurul yapmayı, kim nasıl izah edebilir?

Sizce de trajikomik değil mi?

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Enes Ünlüer’in nasıl yüzüne bakacak ya da üyelikten attığı adama nasıl selam verecek?

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Geçtik Enes Ünlüer’i…

Sırada kim var?

Harun Aydın…

Konyaspor’da başkan yardımcılığı yapmış bir iş insanı…

Görev yaptığı dönemlerde dahil olmak üzere bu kulübe deve yüküyle, hem de karşılıksız para vermiş…

Vermişte ne olmuş?

Ne olacak, “bu kulübe çok hizmetin geçti, zor zamanlarda bu kulübün nefes almasını sağladın, sana da yallah” demişler ve Harun Aydın gibi bir adamı da üyelikten silmişler…

Nereden bakarsanız bakın, bu şehirde yaşayan 20 bin kişinin boğazından ekmeği geçen adamı Konyaspor üyeliğinden uçurmuşlar!

Hem de kulübün altın anahtarını vermeleri gereken Harun Aydın’ı…

Bu işler bu kadar ucuz mu Fatih efendi?

Şimdi, hangi yüzle Harun Aydın’ın kapısını çalacaksınız…

Hoş, gidiyorsunuz, öyle bir durumunuz olmayacak, ama bu davranışınızla, yeni gelecek olan yönetimin de önüne geçmiş olacaksınız ve kulübün gelecek yardımlarına da “ipotek” koymuş olacaksınız…

Ayıp…

Gerçi sizin için, “kayıp” ve “ayıp”ın farkı yok…

Çünkü, Konyaspor umurunuzda değil.

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Ve Süleyman Işıkçeviren…

Sanayici ve deli Konyaspor’lu…

Hem kendisi, hem de yeğeni Ali Kemal Işıkçeviren bu kulüpte asbaşkanlık yaptılar…

Ali Kemal’i bilmiyorum, ama Süleyman Işıkçeviren gibi iyi AK Partili ve ili Konyaspor’lu bir iş insanını Konyaspor üyeliğinden şutluyorsanız, Allah sizi bildiği gibi yapsın!

Ben şahidim, Konyaspor sıkıştığı zaman kapısı çalınan ve destek alınan nadir insanlardan birisidir Süleyman Işıkçeviren…

Bu nasıl bir cinnet halidir…

Aidatlarını yatırmadılar diye bu adamlar üyelikten atılır mı?

Konyaspor üyeliği onlara bir katkı sunmaz, ama onların Konyaspor’a üye olmalarının katkısı saymakla bitmez…

Fark burada.

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Bu arada kulübün 20 yıllık Mali Müşaviri Talat Bolat ile bu kulübe hizmeti geçen Selçuk Buğdaycı’ da üyelikten çıkarılmış…

Hangi akıl, hangi izanla…

Bir kulübe bu kadar ihanet edilebilir mi?

Ediliyormuş demek ki…

Bir kulüp başkanı kulübüne bu kadar nasıl zarar verebilir?

Verebiliyormuş demek ki…

Hoşunuza gitmediği için yazılarıma erişim yasağı getirseniz de, dahası disipline verip, üyelikten atsanız da Konyaspor zerre kaybetmez, ama bu iş insanlarını üyelikten atarsanız, kaybeden Konya ve Konyaspor olur…

İnşallah bu yazdıklarıma kafanız basar da, bu insanlardan özür dilersiniz.