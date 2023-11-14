Konyaspor'a başkan aranıyor. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı

Fatih Özgökçen tarafından enkaz haline getirilen Konyaspor’a başkan aranıyor. Başkanlık için isimleri geçenleri ise 800 milyon TL civarındaki borç düşündürüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Konyaspor'a başkan aranıyor. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı

Recep Çınar

Süper Ligin köklü takımlarından, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi Konyaspor’da hem yönetim, hem ekonomik hem de sportif olarak kötü gidiş devam ediyor.
Fatih Özgökçen yönetiminin Karagümrük maçı sonrasında, Olağanüstü Genel Kurul kararı almasından sonra yaşanan süreç taraftarları tedirgin etti. Ayın 20’inde yapılacak olan genel kurul için hiçbir adayın ortaya çıkmaması, özellikle eski başkan ve yöneticilerin sessiz kalması, kafaları karıştırdı.
Konyaspor’u kurumsal olarak zirveye çıkaran eski başkanlardan Hilmi Kulluk, kendisine yapılan baskılara kesin ve net olarak “Ben yokum. Kulluk ailesi olarak Konyaspor’daki yönetici misyonumuzu tamamladık, taraftar olarak sonuna kadar Konyaspor’un destekçiyiz” yanıtını verdi.

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Konyaspor kulübünün tarihinde ilk kez bu kadar borçlandığını iddia eden bazı eski yöneticiler ise Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın desteği olmadan Konyaspor’un bu cendereden çıkmasının mümkün olmadığının altını çizdiler.
ESKİ BAŞKAN AHMET ŞAN DESTEK TURLARINDA

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Konyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul için geri sayım sürerken, eski başkanlardan Ahmet Şan’ın ismi gündemde. Bu konuda şehrin yöneticileri ve milletvekilleri ile sürekli bir iletişim halinde olan Ahmet Şan, kendisine destek verilmesi halinde, görevden kaçmayacağını söyledi. Ahmet Şan başta olmak üzere bir çok ismin konuşulduğu Konyaspor başkanlığı için henüz resmi bir başvuru ve açıklama yapılmadı. Aday olmayı düşünen isimler belediye desteği olmadan bu işin yürümeyeceği fikrini savunurken Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hareket etmek istiyorlar.
ESKİ YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR TEDİRGİN
Ekonomik olarak tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Konyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul için zaman daralırken bir aday çıkmaması, en çok taraftarları tedirgin ediyor. Taraftarların yanı sıra Konyaspor’da daha önce de görev almış yöneticiler, Olağanüstü Genel Kurul için çağrı yaparak adayların bir an önce resmi başvurularını yapmalarını ve kongrenin ilk oturumunda çoğunluğun sağlanması gerektiğinin önemini savundular. Yaşanan belirsizliklerin camiaya zarar verdiğini ifade eden Konyaspor’lu eski yöneticiler, yeşil-beyazlı takımı yaşanan krizden bir an önce çıkaracak bir ortak akılın göreve gelmesini istediklerini söylediler.
Öte yandan, başkanlık için ismi geçen bazı iş insanları, kesinlikle başkanlıklarının söz konusu olmadığını açıkladıktan sonra da yurt dışına çıktıkları öğrenildi.

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