Konyaspor'a ölüm kalım maçı öncesi kupa morali. Recep Çınar yazdı

Konyaspor için “elzem” olan lig, kupa değil…

Bu bir gerçek…

Yıllar önce hem Türkiye Kupasını hem de Süper Kupa'yı Konya’ya getirerek, büyük bir zafere imza atan ve bu zaferin tadı damağında kalan Konyaspor içinde bulunduğu sıkıntılı durum nedeniyle, kupayı değil, ligi garanti altına almak istiyor…

Dolayısıyla da Konyaspor Teknik Direktörü Omeroviç, farklı bir 11’i sürdü Sivasspor karşısına…

Ki bu anlamda da haklı…

Kalede Deniz, Ahmet Oğuz, Metehan, Kahraman, Yasir, Boateng, Soner, Prip, Yunus, Marlos ve Ethemi 11’i Konyaspor ideal kadrosu mu?

Kesinlikle değil…

Çünkü, Pazar günü oynanacak olan Ankaragücü maçı, Konyaspor için “ölüm-kalım” niteliğinde…

Altı ya da on iki puanlık değil, “tamam” ya da “devam” maçı olacak…

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun da, rotasyonlu bir kadro ile çıktı Konyaspor önüne…

Konyaspor camiası, kupaya değil, tamamen Ankaragücü maçına odaklanmış durumda…

Dolayısıyla, yeşil-beyazlıların kupanın çeyrek finali maçına rotasyonlu kadroyla çıkmalarının tek sebebi var; o da Ankaragücü…

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da içerisinde bulunduğu son 16 takımın, bir üst tura çıkmak için kupaya asılmaları normal…

Bazı takımlar hariç…

Galatasaray, Ankaragücü ve Karagümrük çeyrek finale çıktılar…

Daha açık konuşmak gerekirse, Konyaspor’un bu oyun ve oyuncu yapısıyla, kupaya asılması doğru bir futbol aklı mıydı?

Tartışılır…

Hoş, Sivaslılar da bu anlamda çok istekli değillerdi…

Öyle olmuş olsaydı, Bülent hoca, 6 as oyuncusunu kenarda bekletir miydi?

Ama, yüzü gülen, daha doğrusu turu geçen Konyaspor oldu…

Ligde haftalardır galibiyete hasret kalan Konyaspor’un Sivasspor gibi güçlü bir takımı mağlup etmesi, umarım lige de yansır.

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Karşılaşmanın ilk çeyreğinde ev sahibi takım, skoru değiştirme adına ciddi pozisyonlar buldu, bunlardan 1-2’si ofsayt, 1-2’si de Konyaspor’un genç kalecisi Deniz’i takıldı…

Konyaspor’da zaman zaman Marlos ve Prip ile karşı kaleye gitmeye ve golü aramaya başladı, ancak final pasları ve final vuruşları istenildiği gibi olmayınca, mücadelenin ilk 20’si 0-0’la geçildi…

İlk yarının son bölümlerinde oyunu tutan, rakip takımın kalecisini ciddi ciddi tehdit eden Konyaspor oldu…

Kaldı ki, yeşil-beyazlıların bir topu direkten döndüğünde dakikalar 38’i gösteriyordu…

Maçın ilk yarısının tamamında olmasa da, önemli bölümlerinde ev sahibi takımın, Konyaspor’a oranla daha tempolu oynadığını söylemek mümkün…

Takımlar karşılaşmanın ikinci yarısına aynı 11’lerle çıktılar…

Hem Sivasspor hem de Konyaspor daha temkinli bir oyunu tercih ederek başladılar ikinci 45’e…

Bu yarıda maçın ilk hamlesi Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun’dan geldi ve 59’da Emre Gökay’ı kenarı alırken, Emrah Başsan’ı da sahaya sürerek, hücum gücünü biraz daha artırmayı planladı…

63’de Ethemi’in sıfırdan ve zor pozisyonda çevirdiği topu önce kontrol eden Prip’in altıpas içerisindeki vuruşu auta giderken, Konyaspor’un skoru değiştirme hayali de çöpe gitmiş oldu…

67’de Omeroviç’in Oğulcan, Ndeo ve Niko Rak hamlesi sanki biraz işe yaradı ve yeşil-beyazlılar, oyunu rakip kalede oynamaya başladılar…

Bu yarıda oyunu tutan ve kontrol altına alan taraf Konyaspor oldu…

Buna rağmen, yeşil-beyazlıların önde oynayan oyuncularının beceri eksiklikleri ve birbirleri ile pas alış-verişlerindeki yetersizlikleri sonucu değiştirmeye yetmedi, dolayısıyla da maçın normal süresinin kazananı da olmayınca, karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk bölümünde iki takımda rakip kalelere kolay gittiler, gol atmada zorlandılar ve uzatmanın ilk çeyreği de 0-0’la noktalandı…

İkinci uzatmada Konyaspor daha agresif oynamaya ve rakip kalede görünmeye başladı, nitekim 109. Dakikada Ahmet Oğuz, eski takımını kupanın dışına iten golü attı ve Konyaspor uzatmaların ikinci bölümünde turu geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı…

Darısı Ankaragücü maçına.