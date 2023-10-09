Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede

Recep Çınar

Liyakatsiz yönetim, ekonomik sıkıntı ve yetersiz, sportif başarıya katkı veremeyen teknik kadro ile Konyaspor ligde 8 hafta geride kalırken, son 4 hafta da sert bir düşüş yaşadı...

Lige iki beraberlik ve 2 galibiyetle başlayan ve ilk 4 hafta da üst sıralarda yer alan Tümosan Konyaspqor, son 4 maçta ise sadece bir beraberlik alırken, 3 maçtan da sahadan yenilgiyle ayrıldı...

800 milyon liraya varan borç nedeniyle derin bir ekonomik kriz içerisinde olan yeşil-beyazlı ekip, son haftalarda sırasıyla iç sahada Rizespor ve Beşiktaş, deplasmanda henüz depremin yaraları sarılamayan Hatayspor’a yenilirken, Başkent deplasmanında Ankaragücü ile berabere kalabildi…

Trendyol Süper ligde 3. hafta 6. sıraya kadar yükselen ve Hatay deplasmanına 11. sırada çıkan Tümosan Konyaspor, ne yazık ki Mersin’de oynanan maçta rakibine ikinci yarıda yediği gollerle yenilerek 9 puanla 14. Sıraya kadar gerileyerek düşme hattının hemen üzerinde yer alması Konya’da tedirginlik yarattı…

Kadro yapılanması konusunda transferde başarılı olamayan ve transfer döneminin son günlerinde telaş içerisinde yapılan yanlış ve eksik transferle birlikte kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile (birkaç kişi dışında) yöneticilerin teknik direktör Stanojeviç’in göreve devam etmesi konusunda destek vermeleri takıma gönül verenleri çileden çıkardı…

Şubat ayında yaşanan deprem sırasında teknik direktör Volkan Demirel’in gözyaşları içerisinde “yardım” talebinde bulunmasının ardından 8 ay geçmesine rağmen hala depremin verdiği yaralar sarılamayan, maddi olanaksızlıklar içerisindeki Hatay’ı Süper ligde temsil eden Hatayspor karşısında alınan yenilgi bardağı taşıran son damla oldu…

Ligde son dört hafta da beklenilenin altında kalan, Trendyol Süper ligin en zayıf halkası olarak gösterilen, yönetim kurulu ve teknik kadrosuyla eleştirilen Tümosan Konyaspor, rakibi karşısında topa daha çok hakim olmasına karşın gol yollarında etkisiz kalması da transferdeki eksikliği gözler önüne sermekte. ..

Yeni transferlerin vasat bir görüntü vermeye devam etmesi, geride kalan 8 haftaya rağmen takıma uyum sağlayamamaları ve hazır olamamaları da eleştiri oklarını teknik adamların üzerine yöneltti. Fatih Özgökçen Başkanlığındaki yönetimin Milli maç arasından da yararlanarak teknik direktör Stanojeviç ile yolları ayırarak takımın başına yerli bir teknik adam getirmesi kaçınılmaz oldu...

Teknik direktör adayları arasında yer aldığı ileri sürülen ve Konya’da gündem olan Aykut Kocaman’ın bu sezon takım çalıştırmayacağı şeklinde açıklama yapmasının ardından temasların diğer adaylara yöneldiği öğrenildi…

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bu durumdan son derece rahatsız olduğu öğrenilirken, ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Eski Bakan Murat Kurum'un da Konyaspor konusunda huzursuz olduğu ve bu anlamda da Fatih Özgökçen'le görüştüğü gelen haberler arasında..