Konyaspor'daki büyük yalanı ortaya çıkardı. Recep Çınar yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'daki büyük yalanı ortaya çıkardı. Recep Çınar yazdı
Konyaspor’un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı

Konyaspor’un borcunun 500-600 civarında olmadığını, 1 milyara yakın olduğunu, yazarak, çizerek, konuşarak deyim yerindeyse, dilimizde tüy bitti…
Ben, “Konyaspor’un borcu 1 milyar civarında” dedikçe, “davet edilmeseydim ne işim vardı Konyaspor’da” diyen Fatih Özkökçen ise “Söylentilere inanılarak, itibar edilerek, ‘634 milyon lira borç yok, çok daha fazla’ diye yazılan yazılara, söylemlere itibar ediliyor. Bunun hiç kimseye faydası yok” diyerek, özellikle beni yalancı çıkarmaya çalışıyordu!
Tabii ki güneşin balçıkla sıvanmayacağını veya gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyunun olduğunu da bilerek üstelik…
Gelinen nokta ortada...
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, katıldığı bir televizyon programında, Konyaspor kulübünü Fatih Özgökçen’den 800 milyon TL’nin üzerinde bir borçla devraldıklarını söyledi…
Ve Ömer Korkmaz bir şey daha söyledi; Konyaspor’un sezon sonunda 1 milyar TL’nin üzerinde bir borçla karşı karşıya kalacağının altını çizdi!
Soru şu; Fatih Özgökçen mi, Ömer Korkmaz mı?
Hangisi yalan, hangisi doğruyu söylüyor?
Var mı bir fikriniz?
Benim var…
Aylar önce defalarca yazdım, çizdim, konuştum, “Konyaspor’un borcu 1 milyar civarında” diye…
Elbette Fatih Özgökçen yalan söylüyor…
Fatih Özgökçen’in yalan söylediğini ilk olarak ben değil, kendisinin de en yakın arkadaşı olan ve Konyaspor’da görev verdiği eski “scout” ve “sportif direktör” İrfan Kulekaya ifşa etti…
Ve aynı İrfan Kulekaya, yönetim tayfasından tutun da, beşli çeteye varana kadar, Fatih Özgökçen ve yönetimine söylemediğini bırakmadı!
Geçen sene zaman zaman Konyaspor’un borcunun Fatih Özgökçen’in açıkladığı gibi değil, daha fazla olduğunun altını çizmiştim…
13 Kasım 2023’deki bir yazımda da Konyaspor Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Ahmet Şan’a sitem etmiştim...
Ahmet Şan, Konyaspor’u sahiplenen bir açıklama yapmış ve bu açıklamanın girişinde bu kulübü ekonomik ve sportif anlamda batıran Fatih Özgökçen’e, “Bugüne kadar hizmetlerinden dolayı Fatih Özgökçen ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz” demişti…
Ben de, “Kusura bakma Ahmet Başkan, kulübü batırdığı, kulübün geleceğine ipotek koyduğu için mi bu teşekkür?
Neyin teşekkürü Allah aşkına?
Kimsenin tanımadığı bir adam, Konyaspor’u kullanarak daha doğrusu kendisini büyütüp, Konyaspor’u küçülttüğü için mi bu teşekkür?
Bu teşekkürün nezaketen olduğunu düşünüyorum…
Konyaspor’u gerçekten seven senin gibi bir insanın, kulübü 230 milyonla alıp, 800-900 milyon borçla devretmeye hazırlanan Fatih Özgökçen’e bırak teşekkürü, selam bile vermemen gerekirken üstelik” diyerek ve bel altı vurmadan fikrimi söylemiştim…
Gelinen nokta malum…
Kulübü 800-900 milyon borçla, Ömer Korkmaz’a devreden Fatih Özgökçen şimdi nerede?
İkametgahını bile İstanbul’a aldırdığı iddia ediliyor…
Bu bir iddia…
Seçimlerden önce Murat Kurum Bakanla birlikte hareket ettiği ve kendisine destek verdiği yazıldı çizildi sosyal medyada…
Ne kadar doğru bilemiyorum…
Ben yazanların çizenlerin yalancısıyım…
Sonuç olarak; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyunun olduğunu unutmamıştır Fatih Özgökçen!
Ömer Korkmaz Başkan, sezon bitiminde Konyaspor’un borcunun 1 milyarın üzerinde olacağını ifade etmiş…
Sadece Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının girdiği risk; 5-6 milyon dolar civarında, dolayısıyla da sezon bitiminde Konyaspor’un borcu 1, 5 milyara ulaşırsa, hatta daha da artarsa kimse şaşırmasın!
Tabii ki, Fatih Özgökçen’e methiyeler düzen yalakaları da.

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