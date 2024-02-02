Konyaspor'daki 'İyi, Kötü ve Çirkin'leri tek tek açıkladı. Recep Çınar yazdı

Amerikalı ünlü oyuncular Clint Eastwood, Eli Wallach ve Lee Van Cleef’in başrolleri paylaştığı ve günümüze kadar beğeni ile izlenen güzel bir film…

Ne yalan söyleyeyim, denk geldiğim zaman keyifle izlerim…

Bizim konumuz elbette bu film ve oyuncuları değil…

Yazımızın konusu Konyaspor’da ya da Konyaspor’a yapılan iyi işler, kötü işler, çirkin işler!

Sondan başlayalım…

Yani “çirkin” olandan…

Bu çirkin olayın başrolünde kim var?

Zorlamayın kendinizi…

“Davet etmeselerdi ne işim var Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen!

Konyaspor’u “zarara” uğratması, Konyaspor’u “enkaz”a dönüştürmesi, Konyaspor’un “saygınlığını” kaybetmesini vesaire…

Çoğaltabiliriz…

Ama, Ahmet Çalık ve ailesine yaptığı “çirkin”lik, yukarıda saydıklarımın hepsini siler süpürür!

Fatih Özgökçen başta olmak üzere, yönetimindeki arkadaşları da dahil, Ahmet Çalık’ın alacağını taahhüt etmelerine rağmen, ödememeleri dokuz kusurlu hareketten öte, çirkin kere çirkindir…

Vefatından sonra methiyeler düzeceksiniz, arkasından destanlar yazacaksınız, ama mesele verdiğiniz, “söz” ya da “taahhüt”e gelince, ortadan toz olacaksınız!

Çirkin değil, çok çirkin.

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Gelelim kötü olana…

Mevcut Başkan Ömer Korkmaz’ın da imzasının bulunduğu transferlere…

2023’ün Ağustos’un da yapılan olağanüstü gelen kurulda Fatih Özgökçen yönetimine giren Ömer Korkmaz, futbol şube sorumluluğuna getirildi…

Yani, futbol şubesinin patronu oldu…

Herkes gibi, ben de sıcak baktım, futbolun kendisine teslim edilmesine…

Eğriye eğri, doğruya doğru…

Çünkü bu anlamda tecrübe sahibi, genç, idealist bir insan…

Dolayısıyla takıma oyuncu takviyeleri yaparken de, bu oyuncuları satarken de, kulübe para kazandırır diye düşündüm…

Ve fakat öyle olmadı…

Neden mi?

Kulübün mali tablosundan dolayı…

Kendisine kötü transferler yaptırdılar!

Kimin yaptırdığını herkes biliyor…

Oliveira kötü transfer…

Gökhan Töre kötü transfer…

Nzonzi ise malum, bir var bir yok…

Ömer Korkmaz’dan önce yapılan transfer ise tam bir facia…

Konyaspor’un kimyasını bozdular, bu transferlere imza atanlar ve tavsiye edenler…

Bunların içerisinde menajerler ve menajerlerle birlikte hareket edenler de var!

Sonuç itibarıyla yapılan transferler kötü.

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Ve iyi…

Ömer Korkmaz Konyaspor’un sadece bu ligde tutunması için değil, Konyaspor’un yarınları için de, uykusuz geceler geçiriyor…

Ömer Başkan, lazım olmayan, kifayetsiz, futboldan bir haber, egosu tavan yapmış, dahası burnu yere düşse eğilip almayacak kadar kibirli bir adamın enkazını da ortadan kaldırmanın da çabasını veriyor…

Sadece transferlerle…

Sadece para bulmakla…

Sadece takımı bu ligde tutmakla…

Sadece alacaklılarla değil, kulüpteki bir kamyon dolusu sorunlarla da savaşıyor…

Sadece Ömer Korkmaz değil, Korkmaz sülalesi de bir “onur” mücadelesi veriyor ve “bu işin altından nasıl kalkacağız”ın savaşını veriyorlar…

Sadece “sarığımıza leke gelmesin” istiyorlar.

Haklılar mı?

Bağdat’tan Basra’ya kadar…

Ömer Korkmaz, işe yaramaz, ama kulübe büyük külfetler getiren yabancılarla yollarını, karşılıklı anlaşmayla ve ileride FIFA’lık ya da UEFA’lık olmayacak şekilde ayırıyor…

Konyaspor’un başına bir iş gelmez ise FIFA ve UEFA’lık da olmaz, dolayısıyla da transfer tahtası kapanmaz ve Türk futbolunun rengi olmaya devam eder…

Özetlersem; Ömer Korkmaz sürekli kan kaybeden, küçülen ve yarınlarına ipotek konulan Konyaspor’da “iyi” diyebileceğimiz işlere imza atıyor.

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Rizespor maçı…

Konyaspor’un final maçlarından birisi…

Rizespor’un, dahası İlhan Palut’un kazanma adına birçok sebepleri olabilir…

Eyvallah…

Ama, Konyaspor’un da kazanmaktan başka çaresi yok…

Ve Konyaspor’un Çaykur Rizespor’u mağlup edeceğini düşünüyorum ve bunun için de kendine özgü nedenleri var…

İki takım için de zor maç olacak, ama kazanan Konyaspor olacak diye bir his var içimde…

Bekleyip göreceğiz.