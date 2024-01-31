Konyaspor'dan Ahmet Çalık'a büyük vefasızlık. Yapılanları Recep Çınar ortaya çıkardı

Konyaspor’dan Ahmet Çalık’a büyük vefasızlık. Çalık’ın geçirdiği elimi trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ailesine ödenmesi vaadedilen sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödenmediği ileri sürüldü. Kayacık tesislerinin ikinci bölümünün inşaatının devam etmesi nedeniyle ismi de henüz tesislere verilemedi.

Türk futbolunun en değerli oyuncularından birisi olan, Gençlerbirliği ve Galatasaray formaları giydikten sonra 4 Ekim 2020’de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan, yeşil-beyazlı formayla 51 maça çıkan, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Ahmet Çalık, Ay-Yıldızlı formayı da giyerek ülkemizin sevilen futbolcuları arasında yer almıştı. Konyaspor’lu taraftarların gönlünde taht kuran 27 yaşındaki futbolcu 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına uzatmıştı.

Türk futbolunun başarılı isimleri arasında yer alan Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Çalık'ın kullandığı araç Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilmiş, Başarılı futbolcunun ölümü sonrası kahreden bir detay ortaya çıkmış ve genç futbolcunun nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği belirtilmişti.

Ani ölümüyle futbol camiasını yasa boğan Ahmet Çalık’ın vefatı Konya’da da büyük bir üzüntüyle karşılanmış, iki yıl kadar formasını giydiği Konyaspor’da taraftarlar, yöneticiler, hocalar ve futbolcu arkadaşları uzun süre kendilerini toparlayamamışlardı. Özellikle o dönemin kulüp başkanı Fatih Özgökçen, Ahmet Çalık’ın anısını yaşatacaklarının altını çizerek, genç futbolcunun ismini yapımı devam eden tesislerinden birisine verileceğini açıklamıştı. Konyaspor kulüp yönetimi ise Ahmet Çalık’ın, sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı almıştı. Ancak aradan 2 yıl geçmesine rağmen, Konyaspor bu anlamda bir adım atmadı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Dönemin kulüp başkanı Fatih Özgökçen, Ahmet Çalık’ın vefatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda ve röportajlarda çok üzgün olduğunun altını çizmiş ve “beyefendiliği, duruşu, insanlığı, özel yaşamı ve karakteri ile kısa süre içerisinde şahsımda derin izler bırakan kardeşim, güzel insan Ahmet’imizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Cenab-ı hak cennetinde Cem eylesin” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, gelinen noktada Ahmet Çalık’ın ailesine taahhüt edilen paranın ödenmediği, dolayısıyla Ahmet Çalık’ın babası Ali Çalık’a hiçbir şekilde ödeme yapılmadığı gibi, genç futbolcunun sadece 11 Ocak tarihine kadar olan 11 günlük maaşının ödendiği ileri sürüldü.

Ahmet Çalık’ın babası Ali Çalık’ın, kendilerine yakın olan dostlarından birisine, “bizim paraya ihtiyacımız yok, para konusunda da bir talebimiz olmadı, sadece kendileri taahhüt ettiler, ama bugüne kadar da herhangi bir ödeme olmadı, aman kimse duymasın, bilmesin bu konuyu” dediği ve konunun açığa çıkmasıyla ne Konyaspor kulübünün ne de kendilerinin zarar görmemesini istediği öğrenildi.