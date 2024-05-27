Konyaspor'u Galatasaray'a gelmeden önce bitirenleri açıkladı

Konyaspor’un kahır sezonu nihayet sona erdi…

Trabzonspor’un Ankaragücü’nü 4-2 ile mağlup etmesi ile Konyaspor buhar olmaktan son dakikalarda kurtuldu…

Hem de mucizevi bir şekilde…

Konyaspor’a hiçte hak etmediği “kahır” sezonunu yaşatanların çoğunluğu bana, “gamlı baykuş” muamelesi yapmışlardı…

Niye?

Gerçekleri yazdığım, bu işi bilmediklerini yüzlerine vurduğum ve kendilerini spor adamı yerine koymadığım için…

Daha da ötesi, onlar “Avrupa’ya gideceklerini, ben ise kimse kendini kandırmasın, bu takımın hedefi Avrupa değil, ligde kalmak olmalıdır” diye haykırdığım için…

Kaybedilen bir maç sonrasının ruh haline istinaden yazmamıştım bu yazıları…

Öfkem ya da duygularım, aklımın önüne geçmemişti…

46’lık olmadığımı da biliyordum…

Benimkisi, yalaka ve üç maymunu oynayanların aksine, gerçekleri yüzlerine vurma durumuydu sadece…

Gelinen nokta malum…

Üzülerek söylemek gerek ki, benim gibi düşünen azınlık haklı çıktı…

Doğrunun ve gerçeklerin hayat bulması acı veriyor ne var ki bize… Keşke yanılsaydık…

Futbola yanlış gözlükle ya da çıkarımız doğrultusunda bakan taraf olsaydık….

Şükürler olsun ki, nokta gibi menfata virgül gibi eğilenlerden olmadık…

Şunu da yapmadık…

Adam görevdeyken “Abim biz hep senin yanındayız” yalayıcılığından, görevden gittikten sonra abisinin arkasından anasına avradına selam duranlardan da olmadık…

Ne acı değil mi?

Nerede soyunduysak, orada giyindik.

*

BU UTANÇ KİMİN?

Trabzonspor, Ankaragücü’nü taca çıkarmasa, bugün başka şeyleri yazıyor olacaktık…

Belki de hiç yazmayacaktık…

Bu utanç sadece futbol takımının değil.

Bu utanç Konya’nın, özellikle de “davet etmeselerdi diyen” egolu, kibirli, küçük dünyaları yarattığını zanneden Fatih Özgökçen’in...

Sahi nerelerde şimdi?

Suçlu sadece o mu?

Tamamı olmasa da, ihalenin bir kısmı da Konya’nın…

Kimse kusuru bakmasın…

Bananeciler ve sananeciler de dahil!

*

HOCA SEÇİMLERİ YANLIŞTI

Gelelim teknik konulara…

Yanlış iliklenen düğme meselesi…

Fatih Özgökçen ve “sen çok yaşa padişahım” diyenlerin “egemen” olduğu Konyaspor’da yanlışlar zinciri yerli ve yabancı transferlerle başladı, sonrasında da İlhan Palut’un paketlenmesi ile devam eden, yanlışlar manzumesi Aleksandar Stanojeviç, Hakan Keleş, Omeroviç ve en sonunda da Ali Çamdalı ile nihayete erdi…

Burada kim zarar gördü?

Elbette Konyaspor kulübü…

En büyük yanlışlardan birisi Girasunspor’u düşüren Hakan Keleş tercihiydi…

Tutmadı…

Sonrasında Omeroviç…

Bana göre dost kazığı oldu Konyaspor’a…

“Dost kim” diye sormayın…

Bilenler biliyor!

Konyaspor’da görevde kaldığı süre içerisinde ideal bir kadroyu bulamaması, her kaybettiği maçtan sonra tuhaf tuhaf konuşmaları, dahası da güven vermemesi hem Konyaspor’a hem de kendisine zarar verdi…

Dostları kırmayarak yapılan bu gibi tercihler, çok acımasız bir arena olan futbolun gerçekleri ile örtüşmedi, sonucunda da Omeroviç de cebini doldurup, Konyaspor’u kaderiyle baş başa bırakıp gitti…

Sonuç itibarı ile Omeroviç bir “dost kazığı” ile Konyaspor tarihinde yerini almış oldu.

*

FATİH ÖZGÖKÇEN KAZIĞI

Konyaspor hangi affedilmezin günahını değil, “Fatih Özgökçen” denilen kibirli bir adamın günahını çekiyor…

İtirazı olan var mı?

Varsa bir adım öne çıksın…

Bu adamın günahı büyük ki, bedeli de böyle büyük oluyor…

Benim gördüklerim ve bildiklerim de cabası…

Daha önce de, “Hilmi Kulluk yönetiminden 242 milyon TL ile aldılar kulübü…

Fatih Özgökçen de bunu defalarca açıkladı…

Gelecek borçlarla 306 milyon TL ile devraldılar…

Bu 306 milyon TL’nin içerisinde, günü gelmemiş 2-3 yıl sonrasını kapsayan borçlar da vardı…

Fatih Özgökçen günü gelmemiş borçları da kapsayan bir açıklama yapmış olsaydı, Konyaspor’un gerçek borcu ortaya çıkardı…

Tekrar söylüyorum; Konyaspor’un borcu 1 milyarın üzerinde…

Tatlıcak Tesisleri satılmasaydı, bugünkü değeri 1 milyarın üzerinde olurdu…

Konyaspor’un bu kadar derdi de olmazdı…

Konyaspor kulübüne atılan en büyük kazık “Tatlıcak Tesisleri”nin elden çıkarılması ve o paranın da çöp futbolculara ödenmesiydi” diye yazmıştım…

Ömer Korkmaz, kulübü 800 milyonun üstünde bir borçla aldıklarını açıklamış ve gerçek borcun ne kadar olduğunu vurgulamıştı…