Konyaspor'u yenen Çaykur Rizespor'un hocası İlhan Palut'tan flaş Konya açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bu taraftar, 25-30 bin kişiyle stadı 'İlhan Palut' diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamamın olmamasından dolayı da nankörlük edemem. Konya'yı seviyorum" dedi.

KAYNAK: AA
Konyaspor'u yenen Çaykur Rizespor'un hocası İlhan Palut'tan flaş Konya açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuna sonradan giren oyuncularının bir karakter ortaya koyduğunu ve maçı çevirdiklerini belirtti.

Palut, maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da kazanabilme ihtimalinin olduğunu ifade eden Palut, "Konyaspor son derece dengeli ve beraber oynama alışkanlığı oluşmuş bir takım. Genç oyuncuları çok tercih etmeyen bir takım." dedi.

Palut, maçtan önce kazanmak için topu hızlandırmaları gerektiğini konuştuklarını, bunu yapamadıkları için de uzun süre zorlandıklarını anlattı.

Son dakikaya kadar oyunu bırakmadıklarını vurgulayan İlhan Palut, şunları kaydetti:

"Sonlara doğru oyuna giren futbolcularımız bir karakter ortaya koydular ve ilk maçta sorumluluk alarak maçı bizim tarafımıza çevirdiler. Tabii her maçı da bu şekilde son dakikalarda çevirmemiz, hele ki Konyaspor gibi organizasyonu gelişmiş bir takıma karşı hiç kolay değil. Ben oyuncularımı kutluyorum. Konyaspor'a yürekten başarılar diliyorum. Konyaspor maceramın hatıramda sadece iyi olan yönleri var. Negatif yönlerine İlhan Palut olarak sabaha kadar verecek cevaplarım var. Ama Rizespor teknik direktörü olarak hiçbir cevabım yok. Çünkü benden çalışmamı bekleyen bir kulüp var. Bu taraftar, 25-30 bin kişiyle stadı 'İlhan Palut' diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamamın olmamasından dolayı da nankörlük edemem. Konya'yı seviyorum."
(AA)

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