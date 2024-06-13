Konyaspor'un 2 günde bulması gereken parayı açıkladı

Konyaspor’da yara derin…

Ekonomik olarak büyük bir kaosla karşı karşıya kalan Ömer Korkmaz ve arkadaşları, bir taraftan bu kaostan nasıl çıkacaklarının hesaplarını yaparlarken, bir taraftan da transfer yasağını kaldırmanın çarelerini arıyorlar…

2 milyon Euro’ya ihtiyaç var…

Bugün 13 Haziran…

15 Haziran’a bu sorunu çözmek istiyor Konyaspor yönetimi…

Şehrin ileri gelenleri ile iş insanlarından ve sanayicilerden destek bekliyorlar…

Ne kadar destek alırlar?

Bilemiyorum…

Ama, kapalı transfer tahtasının açılması için, acilen paraya ihtiyacı var Konyaspor’un…

UEFA’da 7-8 dosyası bulunan Konyaspor’un ve yönetenlerinin işi göründüğü gibi kolay değil…

Kendi kendilerine yeteceklerini sanmıyorum…

Çünkü, geçen sezon hiç kimsenin beklemediği kadar ağır bir riske girdiler, şimdi aynı riske girmeleri çok uzak bir ihtimal…

Düşünsenize transfer yapabilmek bir yana, filiz lisans bile çıkaramayacak duruma getirdiler 2,5 milyonluk şehrin takımını…

Getirenler belli…

Getirdikleri gibi de, utanmadan, arlanmadan verdikleri 3 kuruşun peşine düşmüşler…

Ah ulan Rıza!

Ne diyeyim ki, sana “iki yakan bir araya gelmesin” demekten başka…

Hilmi Kulluk’tan sonra potansiyelli oyuncu sıkıntısı çeken altyapı, özellikle Tatlıcak tesislerinin elde çıkarılmasıyla birlikte, manevra kabiliyetini daha da kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor…

“Altyapı kaderine terkedildi” dersek yeridir…

Konyaspor’un geleceğine vurulan en büyük darbelerden birisi de bu olsa gerek…

Yukarısı gibi, altyapının durumu da çok vahim!

Bunun da altını çizmekte yarar var.

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Daha öncede yazdım ve bıkmadan usanmadan yazmaya devam edeceğim…

Açıkçası, “yaşandı ve bitti” demeden, bu kulübü namerde muhtaç edenlerin yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, Konyaspor’un bir üyesi olarak, kulübün hakkını aramaya devam edeceğim…

Eski Bakan Murat Kurum’un davet ettiği kötüydü, kötü de geldi Konyaspor’u buldu ve üstüne üstlük de, “davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyerek, deyim yerindeyse “siz istediniz ben de geldim” gibi, üst perdeden bir tavır sergiledi…

Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının ağlayıp sızlamalarının kimseye bir faydası yok bu saatten sonra…

Hazreti Pirin “Dün, dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım” dediği gibi, dün, dünde kalmasın, ama düne takılıp, bugün de zayi edilmesin…

Ömer Korkmaz ve arkadaşları soğukkanlı kalmak zorundalar…

Öncelikleri panik yapmamak olmalı…

Bu anlamda dağılırlarsa, başarılı olamazlarsa, bu işin sonu karakolda biter…

Öncelikleri transfer tahtasını açmak…

Sonrası kendiliğinden gelir…

Ki, büyük bir ihtimalle de ucundan kıyısından transfer görüşmelerinin yapıldığı geldi kulağıma…

Konyaspor’da yara derin, ama kapanmayacak bir yara değil…

Tabii ki şimdilik.