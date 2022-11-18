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Beşiktaş Konyaspor'un stoperini radarına aldı

Beşiktaş, transfer girişimlerini sürdürüyor. Kartal, Konyasporlu stoperi kıskacına aldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:18
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Konyaspor'un başarılı stoperi Francisco Calvo Beşiktaş'ın radarında

Beşiktaş Konyaspor'un stoperini radarına aldı
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Kulüp takımındaki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası’nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için savunma hattında problemler yaşayan Beşiktaş, DHA'nın haberine göre girişimlere başladı. Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu 17 maçta forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı.

ŞENOL GÜNEŞ STOPER VE SOL BEK İSTİYOR

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak için yönetime rapor vermişti. Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş’ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.

ATTILA SZALAI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) 3'üncü oyuncu konumunda. Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla zirvede yer aldı.

GOLCÜ STOPER KİMLİĞİ

Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo’nun Ümraniyespor’a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi. Kosta Rikalı savunmacı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı. 2011/12 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atma başarısı gösteren Calvo, en golcü sezonunu 2016/17 sezonunda ülkesinin takımı Saprissa’da yaşadı. Kosta Rikalı, 28 maçta 10 golle kaydederek tarihe geçti.

KOSTA RİKA İLE 75 MİLLİ MAÇ, 8 GOL

Kosta Rika formasıyla 75 milli maça çıkan ve golcü kimliğini burada da gösterip 8 gol kaydeden Calvo'nun Konyaspor'la sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor.

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