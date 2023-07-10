Konyaspor'un forveti belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yeşil Beyazlılar ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.

Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

L'Equipe'in haberine göre. Konyaspor Senegalli forvet M'Baye Niang'la temasa geçti.

Konyaspor'un kariyeri boyunca Milan, Rennes, Torino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini yaptığı Fransız basınında yazıldı.

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de geçiren golcü oyuncu takımının küme düşmesiyle birlikte serbest kaldı.

La Liga'ya yeni yükselen Las Palmas'ın da Niang için teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Auxerre formasıyla 32 resmi maça çıkan M'Baye Niang bu karşılaşmalarda takımına 7 gol attı.