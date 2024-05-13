İki genç binanın girişinde birlikte olurken yakalandı! İstanbul’da şoke eden görüntüler

Cumartesi akşamüstü Cevatpaşa Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Söylentilere göre, genç erkek ve kadınlardan oluşan bir grup, sokakta boş bir yer bulup alkol içmeye ve eğlenmeye koyuldu. Bir süre sonra, gruptan bir çift, içki içtikleri alana yakın bir binanın bodrum katına girdi.

İKİ GENÇ KIZ SALDIRDI

Binanın sakinlerinden Semra Özdemir, çiftin uygunsuz davrandığını öne sürerek onları oradan ayrılmaları konusunda ikaz etti. Ancak genç kız, Özdemir’in uyarısına kızarak ona saldırdı. Genç kız, bir diğer kız arkadaşıyla birlikte Özdemir’e saldırıda bulundu.

GRUP SALDIRDI, BİNA SAKİNİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gruptaki erkeklerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Bu sırada Özdemir’in yeğeni, sokakta gürültü yapan grubu telefonuyla videoya almaya başladı. Grup, bu duruma sinirlenerek Özdemir’in yeğenine tehditler yağdırdı ve evine taş attı. Polis ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Özdemir’e saldıran genç kızı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Semra Özdemir, karşı taraf hakkında şikayetçi oldu.

"ANNEM BODRUM KATTA UYGUNSUZ VAZİYETTE YAKALIYOR"

Yaşananları anlatan Semra Özdemir, "Öğlen saat 14.00’dan başlayarak yan tarafta içiyorlarmış. Uyuşturucu madde. İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa’dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek. Uygunsuz vaziyette annem yakalıyor onları. Ben çıkıyorum dışarı, kovalıyorum onları. Sonra bizi niye kovaladınız diye bana saldırıyorlar. Ben de kapıyı kapattım, kapıya tekme vurarak açtılar bana saldırdılar. Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde. Şikayetçi oldum şu an karakoldalar şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Bizi dövdükten sonra, yeğenim videoya çekiyordu. ‘Niye çekiyorsun’ diye evi taşlamaya başladılar." dedi.