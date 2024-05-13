'Ali Erbaş’a Audi A8’i bırak TOGG al diyebilecek mi?'. Deniz Zeyrek herkesin merak ettiği soruyu sordu

Düzenleme: Serkan Talan
'Ali Erbaş’a Audi A8’i bırak TOGG al diyebilecek mi?'. Deniz Zeyrek herkesin merak ettiği soruyu sordu
Kamuda tasarruf paketinin açıklanması sonrası en merak edilen soruyu Deniz Zeyrek sordu. Zeyrek "Ali Erbaş’a Audi A8’i bırak TOGG al diyebilecek mi?" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Şimşek, zorunlu haller dışında araç alımı ve kiralanması ile bina yapımı ve kiralanmasının 3 yıl süreyle yasaklandığını duyurdu. Öte yandan hizmet içi eğitimlerin sadece kamu binalarında yapılacağını açıklayan Şimşek, destek personeli sayısının azaltılacağını ve sadece emekli olan personelin yerine yeni kamu görevlisi alınabileceğini duyurdu.

Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketini olumlu bulanların yanında tepki gösterenler de oldu. Açıklanan paket sonrası iktidara yakın isimlere verilen ihalelerin durumu ve ödenen hazine garantileri merak konusu oldu. Ayrıca söz konusu tedbirlerin uygulanabilip uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Sözcü TV yayınına katılan gazeteci Deniz Zeyrek tasarruf paketi sonrası herkesi merak ettiği soruyu sordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Audi A8 araba istemesine dikkat çeken Zeyrek, "Ali Erbaş'a Audi A8'i bırak TOGG al diyebilecek mi? Dostlar alışverişte görsün misali, boşuna uğraşmışsınız” şeklinde konuştu.

Memurların lojmanlarına servisine göz koyulduğuna dikkat çeken Zeyrek “Yandaşlara lojmanları peşkeş çekecekler oralara rezidans yapacaklar” dedi.

Zeyrek’in sözleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

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