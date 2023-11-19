Konyaspor'un gerçek borcunu öğrenen kaçıyor. Recep Çınar yazdı

Konyaspor’da 3 başkan adayı Mustafa Oral, Ahmet Şan ve Adem Bulut “biz yokuz” diyerek geri çekilirlerken, gözler mevcut başkan Fatih Özgökçen’in teyzesinin oğlu Mustafa Kavaf’a çevrildi

İLK TOPLANTI GELDİ ÇATTI

AK Partinin kalesi olarak bilinen 2,5 milyon nüfuslu Konya’da Türkiye Kupasını ve Süper Kupayı kazanan Konyaspor, başkan ve yönetim bulamıyor

İnanılacak gibi değil…

Hayret edilecek bir durum…

Eski Bakan Murat Kurum’un yakın arkadaşı ve danışmanı olarak bilenen Fatih Özgökçen’in egolu ve kibirli tavrı nedeniyle tarihin, hem maddi hem de manevi en kötü dönemini geçiren Konyaspor’da işler iyice çıkmaza girdi…

Karagümrük maçı sonrası alınan olağanüstü genel kurul kararının üzerinden 10-15 gün geçmesine rağmen, ortadaki belirsizlik, Konyaspor’un sahipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor…

Dolayısıyla da taraftarlar bu anlamda büyük bir tedirginlik yaşıyorlar…

Nasıl yaşamasınlar ki?

İlk önce Mustafa Oral’ın ismi gündeme geldi…

Atılan adımlar, yapılan görüşmeler sonrasında, Mustafa Oral “ben bu şartlarda yokum” dedi ve yurtdışına çıktı…

Mustafa Oral’ı da büyük bir ihtimalle, halen yönetimde olan oğlu Mevlüt Oral haklı olarak vazgeçirmiş olabilir…

Bilemiyorum…

Ama, bana gelen bilgiler bu doğrultuda…

Aynen Tahir Akyürek’in Ahmet Şan’ı geriye çektiği gibi…

Mustafa Oral’dan sonra Ahmet Şan pompalanmaya başladı…

Yüksek Divan Kurulu Başkanı da olan Ahmet Şan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Vali Vahdettin Özkan’la ayrı ayrı görüştü…

Daha sonra kulübün içerisinde bulunduğu kaotik ortamı görünce, ister istemez Ahmet Şan da “ben yokum” dedi…

Son olarak ise mevcut yönetimdeki asbaşkanlardan Adem Bulut’un bir liste yaptığı ve çalışmalara başladığı öğrenildi…

Dahası 23 kişilik listenin 17’si de belirlendi…

Bu 17 kişilik listeden bazıları, kendilerinden istenilen rakamları yüksek bularak “biz yokuz” diyerek kenara çekildiler…

Daha sonra ise kamuoyu, Adem Bulut’tan bir açıklama beklerken, sürpriz bir şekilde, üçüncü başkan adayının da geri adım attığı öğrenildi…

Kulübün borç durumunun Adem Bulut’u geri adım atmaya mecbur bıraktığı iddia edildi…

Doğrudur ya da yanlıştır…

Kendisinden bir açıklama gelirse, kamuoyuyla paylaşırız.

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MUSTAFA KAVAF’TAN YEİL IŞIK

Şimdi sırada kim mi var?

Mustafa Kavaf…

Daha öncede Konyaspor’la ismi anılmıştı…

Aynı zamanda Fatih Özgökçen’in teyzesinin oğlu olan Mustafa Kavaf’ın ismi geçiyor…

Kendisinin de gönüllü olduğu söyleniyor…

Her gönülde bir aslan yatarmış…

Mustafa Kavaf’tan başkan olur mu?

Fatih Özgökçen’den olur da, teyze oğlundan niye olmasın?

Soru şu; Konyaspor’u bu kaostan kurtarır mı?

Ya da halıyı kaldırır, altındaki pisliği ortaya çıkarır mı?

Kim bilir.

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ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENMEDİ

Bir milyarın üzerinde borcu olan, oyuncaların paralarını ödeyemeyen, neredeyse ay bitiyor, çalışanların maaşlarını yatıramayan bir kulübü bu cendereden kim nasıl çıkarır?

Düşünsenize bir kulüp başkanı, çalışanlarını mağdur ediyorsa, onların ahını alıyorsa, ne kulüp başkanının ve yönetiminin ne de o kulübün iki yakası bir araya gelmez…

Konyaspor’da inanılmaz şeyler oluyor!

Kimse de çıkıp Fatih Özgökçen denilen adama “ne oluyor kardeşim?” diye sormuyor…

Özellikle de Fatih Özgökçen’i bu kulübe davet eden eski bakan Murat Kurum…

Allah var, Konyaspor’a inanılmaz destek verdi mi?

Verdi…

Ama, denetlemedi, sormadı avukatı ve danışmanı olan Fatih Özgökçen’e…

Ben biliyorum ki, Konyalılar ve Konyasporlu taraftarlar, Murat Kurum’u çok severler, ama sayın Bakan da şunu iyi bilsin ki, bu insanlar Konya ve Konyaspor’u herkesten, dahası kendilerinden bile daha çok severler!

Özellikle de taraftarları her şeyden kopartabilirsiniz, ama Konyaspor’dan asla kopartamazsınız…

Konyaspor, Konya'nın kırmızı çizgisidir.

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KONYASPOR ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Ligde de kötü günler geçiren Konyaspor’u bir başka tehlike daha bekliyor…

Konyaspor’da Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Soner Dikmen, Ahmet Oğuz, Yunus Mallı, Steven Nzonzı, Sokol Cikalleshi, Oğulcan Ülgün, Muhammet Demir, Kahraman Demirtaş, Guilherme Sitya, Gökhan Töre, Francısco Calvo, Cebrail Karayel ve Bruno Paz gibi oyuncuların bir çoğunun Konyaspor’la yeniden sözleşme yapmayacakları iddia ediliyor…

Benim iddiam değil, konu komşunun iddiası böyle…

Ve bir şey daha; Konyaspor kulübü, Soner Dikmen’in vergisini ödemediği için, oyuncunun arabasına tedbir konulduğu iddia ediliyor…

Umarım doğru değildir.