Konyaspor'un gerçek borcunu öğrenen kaçıyor. Recep Çınar yazdı

Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı.

Konyaspor'un gerçek borcunu öğrenen kaçıyor. Recep Çınar yazdı

Konyaspor’da 3 başkan adayı Mustafa Oral, Ahmet Şan ve Adem Bulut “biz yokuz” diyerek geri çekilirlerken, gözler mevcut başkan Fatih Özgökçen’in teyzesinin oğlu Mustafa Kavaf’a çevrildi

İLK TOPLANTI GELDİ ÇATTI
AK Partinin kalesi olarak bilinen 2,5 milyon nüfuslu Konya’da Türkiye Kupasını ve Süper Kupayı kazanan Konyaspor, başkan ve yönetim bulamıyor

İnanılacak gibi değil…

Hayret edilecek bir durum…

Eski Bakan Murat Kurum’un yakın arkadaşı ve danışmanı olarak bilenen Fatih Özgökçen’in egolu ve kibirli tavrı nedeniyle tarihin, hem maddi hem de manevi en kötü dönemini geçiren Konyaspor’da işler iyice çıkmaza girdi…

Karagümrük maçı sonrası alınan olağanüstü genel kurul kararının üzerinden 10-15 gün geçmesine rağmen, ortadaki belirsizlik, Konyaspor’un sahipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor…

Dolayısıyla da taraftarlar bu anlamda büyük bir tedirginlik yaşıyorlar…

Nasıl yaşamasınlar ki?

İlk önce Mustafa Oral’ın ismi gündeme geldi…

Atılan adımlar, yapılan görüşmeler sonrasında, Mustafa Oral “ben bu şartlarda yokum” dedi ve yurtdışına çıktı…

Mustafa Oral’ı da büyük bir ihtimalle, halen yönetimde olan oğlu Mevlüt Oral haklı olarak vazgeçirmiş olabilir…

Bilemiyorum…

Ama, bana gelen bilgiler bu doğrultuda…

Aynen Tahir Akyürek’in Ahmet Şan’ı geriye çektiği gibi…

Mustafa Oral’dan sonra Ahmet Şan pompalanmaya başladı…

Yüksek Divan Kurulu Başkanı da olan Ahmet Şan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Vali Vahdettin Özkan’la ayrı ayrı görüştü…

Daha sonra kulübün içerisinde bulunduğu kaotik ortamı görünce, ister istemez Ahmet Şan da “ben yokum” dedi…

Son olarak ise mevcut yönetimdeki asbaşkanlardan Adem Bulut’un bir liste yaptığı ve çalışmalara başladığı öğrenildi…

Dahası 23 kişilik listenin 17’si de belirlendi…

Bu 17 kişilik listeden bazıları, kendilerinden istenilen rakamları yüksek bularak “biz yokuz” diyerek kenara çekildiler…

Daha sonra ise kamuoyu, Adem Bulut’tan bir açıklama beklerken, sürpriz bir şekilde, üçüncü başkan adayının da geri adım attığı öğrenildi…

Kulübün borç durumunun Adem Bulut’u geri adım atmaya mecbur bıraktığı iddia edildi…

Doğrudur ya da yanlıştır…

Kendisinden bir açıklama gelirse, kamuoyuyla paylaşırız.

x

MUSTAFA KAVAF’TAN YEİL IŞIK
Şimdi sırada kim mi var?

Mustafa Kavaf…

Daha öncede Konyaspor’la ismi anılmıştı…

Aynı zamanda Fatih Özgökçen’in teyzesinin oğlu olan Mustafa Kavaf’ın ismi geçiyor…

Kendisinin de gönüllü olduğu söyleniyor…

Her gönülde bir aslan yatarmış…

Mustafa Kavaf’tan başkan olur mu?

Fatih Özgökçen’den olur da, teyze oğlundan niye olmasın?

Soru şu; Konyaspor’u bu kaostan kurtarır mı?

Ya da halıyı kaldırır, altındaki pisliği ortaya çıkarır mı?

Kim bilir.

x

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENMEDİ
Bir milyarın üzerinde borcu olan, oyuncaların paralarını ödeyemeyen, neredeyse ay bitiyor, çalışanların maaşlarını yatıramayan bir kulübü bu cendereden kim nasıl çıkarır?

Düşünsenize bir kulüp başkanı, çalışanlarını mağdur ediyorsa, onların ahını alıyorsa, ne kulüp başkanının ve yönetiminin ne de o kulübün iki yakası bir araya gelmez…

Konyaspor’da inanılmaz şeyler oluyor!

Kimse de çıkıp Fatih Özgökçen denilen adama “ne oluyor kardeşim?” diye sormuyor…

Özellikle de Fatih Özgökçen’i bu kulübe davet eden eski bakan Murat Kurum…

Allah var, Konyaspor’a inanılmaz destek verdi mi?

Verdi…

Ama, denetlemedi, sormadı avukatı ve danışmanı olan Fatih Özgökçen’e…

Ben biliyorum ki, Konyalılar ve Konyasporlu taraftarlar, Murat Kurum’u çok severler, ama sayın Bakan da şunu iyi bilsin ki, bu insanlar Konya ve Konyaspor’u herkesten, dahası kendilerinden bile daha çok severler!

Özellikle de taraftarları her şeyden kopartabilirsiniz, ama Konyaspor’dan asla kopartamazsınız…

Konyaspor, Konya'nın kırmızı çizgisidir.

xxx

KONYASPOR ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Ligde de kötü günler geçiren Konyaspor’u bir başka tehlike daha bekliyor…

Konyaspor’da Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Soner Dikmen, Ahmet Oğuz, Yunus Mallı, Steven Nzonzı, Sokol Cikalleshi, Oğulcan Ülgün, Muhammet Demir, Kahraman Demirtaş, Guilherme Sitya, Gökhan Töre, Francısco Calvo, Cebrail Karayel ve Bruno Paz gibi oyuncuların bir çoğunun Konyaspor’la yeniden sözleşme yapmayacakları iddia ediliyor…

Benim iddiam değil, konu komşunun iddiası böyle…

Ve bir şey daha; Konyaspor kulübü, Soner Dikmen’in vergisini ödemediği için, oyuncunun arabasına tedbir konulduğu iddia ediliyor…

Umarım doğru değildir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza Gündem
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza
İki uçak havada çarpıştı Dünya
İki uçak havada çarpıştı
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti Dünya
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak' Ekonomi
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak'
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar Gündem
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı Gündem
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü Dünya
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü