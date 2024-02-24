Konyaspor'un ölüm kalım maçını nasıl kazandığını açıkladı. Recep Çınar yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'un ölüm kalım maçını nasıl kazandığını açıkladı. Recep Çınar yazdı
Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı..

KONYASPOR’A “CAN” VERDİLER
Konyaspor’un bu galibiyetiyle, ligin altında kartlar yeniden dağıtılacak…
Burası kesin...
Beşiktaş yenilgisi sonrasında Konyaspor’da eleştiri oklarına bir tek kişi hedef oldu, o da yeşil-beyazlı ekibin Boşnak hocası Fahrudin Omeroviç’ten başkası değildi…
Özellikle sosyal medyadan yüklendikçe yüklendiler, demedikleri kalmadı…
Haklı olanlar var mıydı?
“Hayır” demem mümkün değil…
Ancak, bırakın laf söylemeye, tek kelime etmeye hakkı olmayanlar bile, neredeyse destan yazdılar!
Evin “cümle kapısı” gibi, gelen vurdu, giden vurdu…
Futbolu bilen de, futbolun “F”sinden anlamayan da Boşnak hocayı “kum torbası”na çevirdi…
Bazı kötü niyetliler de, Ömer Korkmaz ve yönetimine ince bir ayar vermeye yeltendiler, ama hevesleri kursaklarında kadı!
Ortada bir günah var ise, kaldı ki var; o günah ne Ömer Korkmaz’ın ne de Fahrudin Omeroviç’in…
Rahatlıkla yönetilebilir bir kulübün futbolcu bazında içi boşaltılırsa, kulüp ekonomik olarak “iflas”ın eşiğine getirilirse, ve futbol takımı dünyaya rezil edilirse, bunun suçlusu Ömer Korkmaz değil…
Tabii ki, Omeroviç de…
Evet…
Eleştiri konusuna tekrar dönersek, hakaret olmadıkça, eleştiriye karşı değilim…
Dolayısıyla, bu eleştirilerden nasibine düşeni almak, kimseye kaybettirmez, kazandırır.
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STRESİ YÜKSEK MAÇ
İki takım içinde stresi çok büyük bir maç olacağı belliydi…
Kaybedenin sadece maçı değil, umutlarını da kaybedeceği bir maç olarak tarihe geçecekti…
Tam bir “final” maçı oldu…
En kötüsü de “kaybedersek” korkusuyla sahaya çıkan oyuncular açısından zor ve gergin bir 90 oldu…
Bu zor ve gergin maçtan da 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Konyaspor oldu.
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OMEROVİÇ’TEN ROTASYON
Konyaspor teknik direktörü Omeroviç, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında ilk 11’de görev verdiği Uğurcan, Cicaldau ve Ethemi’yi kulübeye çekerken, savunmada Hadebe’ye, forvet arkasında Oğulcan’a, sol önde de Ndao’ya sorumluluk verdi…
Konyaspor’da Adil Demirbağ ile Muhammed Demir’in 22 kişilik kadroya alınmaları, Omeroviç’in hamle anlamında elini güçlendirdi…
İki oyuncunun da tekrar takıma dönmesi, açıkçası taraftarları da memnun etti…
Taraftarlarının tribünlere dönmesiyle birlikte, seyirci desteğini de arkasına alarak Hatayspor önüne çıkan Konyaspor’un oyuna daha sert başlaması beklenirken, tam tersi oldu ve Hatayspor ilk 5 dakikada Fernandes ile ev sahibi takımın kalesini yokladı…
Hataylıların bir golü de ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü…
İlk 15’de gördüğümüz şuydu; Hataysporlu oyuncular, deyim yerindeyse Pirana sürüleri gibiydiler…
Bu arada Konyasporlu futbolcular yakaladıkları kontra toplarla da Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler’i rahatsız ederek “o kadar değil” mesajını verdiler…
İlk 30 dakikada konuk takım, kanatlarda Rivas ve Fernandes ile etkili olurken, ev sahibi takım Konyaspor ise rakip kalede çok tehditkar olamadı…
Erken gol bulabilmek çok önemli bu tür maçlarda…
Çünkü, rakibin gücünü ve direnci kırmanın yolu bu…
Gol bulmadan geçen her dakika sorunun büyümesi, problem çözebilme şansının zorlaşması demek…
Özellikle de açık bir oyunu tercih eden Hatayspor önünde ikinci 45’e eşit çıkıyorsan, bu sorunun daha da büyümesi anlamına geliyor…
İlk 45’de akılda kalan maçın kırılma anı 32’de yaşandı…
Bu dakikada Hatayspor’un Galatasaray’dan yeni transferi Halil, takımı adına yüzde 99’luk gol pozisyonunda Konyaspor kalecisi Slowik’e teslim oldu.
GOL ATANIN KAZANDIĞI İKİNCİ YARI
Omeroviç, ikinci yarıda Prip ve Ahmet Oğuz’u kenara alarak Hatayspor’un en etkili olduğu sol kanadını Ethemi ve Uğurcan Yazgılı ile etkisiz hale getirmeyi planladı…
Konyaspor ikinci 45’e tribünlerin desteğini de alarak hem sert, hem de gollerle başladı…
Omeroviç’in Uğurcan ve Ethemi hamlesi işe yaradı…
Yeşil-beyazlılar, 52 ve 56’da Uğurcan ve Oğulcan’la 2-0’ı bulduktan sonra biraz daha savunmaya ağırlık verdi, dolayısıyla da Hatayspor bunu fırsata çevirmek için, Konyaspor kalesine yüklendi bu dakikalarda…
2-0’ı yeterli gördükten sonra maçı kafasında bitiren Konyaspor, daha çok stres yüklenirken, Hatay takımı da Slowik’in koruduğu kaleye yüklendi…
İkinci 45’e istekli, sert ve gollerle başlamalarına rağmen, yeşil-beyazlılar oyunu kendi yarı alanlarında kabullenmekle, tribündeki taraftarlarının yüreklerini ağızlarına getirdi…
Neyse ki, Hatayspor’un bu dakikalarda oyunu tutması çokta işe yaramadı ve Konyaspor “ölüm-kalım” maçını kazanarak, puanını 28’e çıkararak, lige sahiplenme umutlarını bir tık daha ileriye taşıdı.

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