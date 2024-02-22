Konyaspor'un sonu olabilecek maçı açıkladı. Recep Çınar yazdı

Lige tutunmak için, başkanıyla, yönetimiyle, oyuncuları ve taraftarlarıyla, olağanüstü bir çaba gösteren Konyaspor’da gözler tamamen cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına çevrildi…

Daha doğrusunu söylemek gerekirse, yeşil-beyazlıları üst üste bekleyen dört final maçı var!

Bunlardan ilki cumartesi günü…

Rakip Hatayspor…

Volkan Demirel önderliğindeki Hataylılar da, Konyaspor gibi, bu ligi sahiplenmek için, deyim yerindeyse var güçleriyle küreklere asılıyorlar…

Sivasspor maçından sonra konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Konya için de çok önemli bir maç. Oradan inşallah güzel bir galibiyet alarak önümüze daha rahat bir şekilde bakacağımızı düşünüyorum” demiş…

Galibiyetin güzeli ya da çirkini olur mu, bilemiyorum, ama kazanan takım için “muhteşem” olacağını söyleyebilirim…

Sağdan da baksan, soldan da baksan hem Konyaspor hem de Hatayspor için 6 puanlık filan değil, tam bir “final maçı” olacak…

Konyaspor için Hatayspor maçı da dahil dört final maçı var…

Hatayspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Karagümrükspor, yeşil-beyazlıların rakipleri…

Konyaspor’un bu dört maçta bir puan kaybına bile tahammülü yok…

Dolayısıyla, öncelikle Hatayspor maçını kayıpsız geçmek için şehir bütünleşti…

Özetlersem; Hatayspor maçı, Konyaspor için galibiyet serisinin başlangıcı da olabilir, sonu da olabilir!

ARNAVUT SOKOL 100. MAÇINA ÇIKACAK

Konyaspor’un golcü futbolcusu Sokol Cikalleshi, yeşil-beyazlı formayla 100. Maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor…

Fatih Özgekçen döneminde zaman zaman sıkıntılar yaşayan, dahası Konyaspor’dan ayrılmak için girişimlerde de bulunan, ancak mevcut başkan Ömer Korkmaz tarafından ikna edilerek, yeşil-beyazlı ekibin yeni bir transferi gibi, takımın başarısı için ter döken Sokol, Hatayspor maçında iki mutluluğu bir arada yaşayabilir mi?

Neden olmasın…

Hatayspor’a atacağı gol ve gollerle 100. Maçını taçlandırmak için, mutlaka elinden gelen çabayı gösterecektir…

Konyaspor’da 4’üncü sezonunu geçiren Arnavut futbolcu, yeşil-beyazlı kulüpte yeni bir sayfa açmanın heyecanını da yaşayabilir…

İstenileni veremediği zaman Konyaspor’a “dert” olan Sokol, Ömer Korkmaz’ın insanca yaklaşımından sonra, inanıyorum ki, yeşil-beyazlı ekibe derman olacaktır.

KARTAL, TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR!

Bundan önceki sezonlarda da zaman zaman lige tutunma çabaları veren, bazen veremeyerek bir alt kümeye düşen Konyaspor, hem ekonomik, hem de sportif anlamda en kötü sezonunu yaşıyor…

Fatih Özgökçen ve arkadaşları, uçurumun ucuna getirdikten sonra, adeta kaçarcasına olağanüstü genel kurula giderek, Ömer Korkmaz ve arkadaşlarına büyük bir enkaz bıraktılar!

Sezona Aleksandar Stanojoviç ile başlayan, daha sonra Hakan Keleş ile devam eden ve en sonunda da takımı Omeroviç’e teslim Konyaspor’un iki yakası bir araya gelmiyor…

Ligin 26 haftasında sadece 25 puan toplayan yeşil-beyazlılar, taraftarlarını da büyük bir hayal kırıklığına uğrattılar…

Tabii ki, bunun en büyük müsebbibi “davet etmeselerdi ne işim var Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen!

Konyaspor bu sezon az atan, ama çok gol yiyen bir takım görünümünde…

Yeşil-beyazlılar (39), bu haftaya kadar İstanbulspor (49), Kasımpaşa (48), Alanyaspor (39) ile birlikte kalesinde en fazla gol gören takımlardan birisi…

Kısacası; Konyaspor tarihinin en kötü sezonunda lige tutunmak için çabalamaya devam ediyor.