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Konyaspor'un uçağı rötarlı kalktı! TFF'den erteleme istediler

Fenerbahçe ile Pazartesi günü Süper Lig’de karşılaşacak Konyaspor’un, pazar günü saat 16:30'da kalkması gereken uçağı pazartesi 00.05'te havalandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 22:24
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Konyaspor'un uçağı rötarlı kalktı

Konyaspor'un uçağı rötarlı kalktı! TFF'den erteleme istediler
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Yeşil – Beyazlıların uçağı gece 00:05 sularında kalkış yapabildi ve Konyaspor kafilesi yola çıktı. 

Mücadelenin oynanıp oynanmayacağı ise yeniden değerlendirilecek. 

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanacaktı.

 

FENERBAHÇE BEKO KONYA'DAN KARAYOLUYLA DÖNDÜ

Fenerbahçe Beko, bugün Türkiye Süper Ligi maçı için Konya’daydı ve rakibini 62-61 yendi.
Kafile hava tahminlerinden ötürü otobüsle döndü.
Fakat Konyaspor futbol takımı uçakla gelmeyi tercih etti.

 

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sahin
5.02.2023 23:22
Fenerbahce her şekilde yenecek.  
 
Mert
5.02.2023 23:04
Tff istifa kar yagacagini bilen konya niye dün gelmedi maça hep aynı terane sonra uçak kalkmadı  
 
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