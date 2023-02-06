Konyaspor'un uçağı rötarlı kalktı! TFF'den erteleme istediler

Yeşil – Beyazlıların uçağı gece 00:05 sularında kalkış yapabildi ve Konyaspor kafilesi yola çıktı.
Mücadelenin oynanıp oynanmayacağı ise yeniden değerlendirilecek.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanacaktı.
FENERBAHÇE BEKO KONYA'DAN KARAYOLUYLA DÖNDÜ
Fenerbahçe Beko, bugün Türkiye Süper Ligi maçı için Konya’daydı ve rakibini 62-61 yendi.
Kafile hava tahminlerinden ötürü otobüsle döndü.
Fakat Konyaspor futbol takımı uçakla gelmeyi tercih etti.
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