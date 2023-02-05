5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Konya maçı ertelenebilir! Süper Lig’e kar tehdidi

Fenerbahçe Konya maçı ertelenebilir! Süper Lig’e kar tehdidi

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı futbolu da vuracak mı? Yarın oynanacak Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelenebilir.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 19:17
Takip Et

Futbola kar tehdidi

Fenerbahçe Konya maçı ertelenebilir! Süper Lig’e kar tehdidi
+
Aa
-

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yarın akşam karşılaşacak Konyaspor’un uçağına kar engeli!

Saat 16.30’da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle 5 saatlik rötar yedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimali de bulunuyor.

Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele yarın saat 20.00'de oynanması planlanıyor.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLADI

Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında yayıncu kuruluştan Konyaspor'la ilgili son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada, "A.Konyaspor'u taşıyan uçak saat 20:30 da Konya'dan havalanarak İstanbul Havaalanına iniş yapacak. Uçağın kalkışıyla alakalı şu an itibarıyla bir sorun bulunmuyor." denildi

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İstanbul'dan omer
5.02.2023 19:26
Maç ertleniyor ama valilik nedense okulları söylemiyor dertleri milleti yollarda sefil edip İmamoğlu başarısız demek mi..bu sefer millet bunu yemez  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
2
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
3
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
4
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
5
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
6
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
7
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 5 ilçe: Kesinti 3 saat sürecek
﻿Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 5 ilçe: Kesinti 3 saat sürecek
﻿Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 5 ilçe: Kesinti 3 saat sürecek
﻿24 yıl sonra Gladyatör 2 geliyor
﻿24 yıl sonra Gladyatör 2 geliyor
﻿24 yıl sonra Gladyatör 2 geliyor
﻿Çin’den ‘casus’ balonu düşüren ABD’ye: Aşırı tepki verdi
﻿Çin’den ‘casus’ balonu düşüren ABD’ye: Aşırı tepki verdi
﻿Çin’den ‘casus’ balonu düşüren ABD’ye: Aşırı tepki verdi
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.