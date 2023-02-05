Fenerbahçe Konya maçı ertelenebilir! Süper Lig’e kar tehdidi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yarın akşam karşılaşacak Konyaspor’un uçağına kar engeli!

Saat 16.30’da kalkması planlanan Konyaspor'un uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle 5 saatlik rötar yedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimali de bulunuyor.

Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele yarın saat 20.00'de oynanması planlanıyor.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLADI

Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında yayıncu kuruluştan Konyaspor'la ilgili son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada, "A.Konyaspor'u taşıyan uçak saat 20:30 da Konya'dan havalanarak İstanbul Havaalanına iniş yapacak. Uçağın kalkışıyla alakalı şu an itibarıyla bir sorun bulunmuyor." denildi