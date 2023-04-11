Konyaspor'dan Vanspor'a büyük centilmenlik. O anlar yeniden gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü ile karşılaştı.

Karşılaşma 3-1'lik Konyaspor galibiyeti ile sonuçlandı.

Mücadelede yaşanan büyük centilmenlik örneği yeniden gündeme geldi.

Maçın 33. dakikasında Konyaspor atağında Yeşil-Beyazlılar'ın futbolcusu Oğulcan Ülgün sakatlandı.

Bu sırada mücadelenin durduğunu sanan Vansporlu futbolcular oynamayı bıraktı.

Ancak Konyaspor atağına devam etti ve golü bularak 1-0 öne geçti.

Golden sonra Vansporlu futbolcular hakeme itirazlarda bulundular.

BÜYÜK CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ

İtirazlar sonucunda Konyaspor da fair play örneği göstererek kalelerini açtı ve Vanspor'un gol atmasını sağladı. Hamza Küçükköylü'nün golüyle skor 1-1'e geldi.