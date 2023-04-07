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Kopan kayalar köye indi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde dağlardan kopan kaya parçaları yerleşim yerine kadar yuvarlandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:04
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Kopan kayalar köye indi

Kopan kayalar köye indi
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İHA'nın haberine göre, Şahinefendi köyü halkı yıllardır kaya düşebilir korkusuyla yaşıyor. Geçmişte zaman zaman kayaların dağdan koparak yuvarlandığını söyleyen köy halkı, köylerinin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.

Şahinefendi Köyü Muhtarı Fatih Mehmet Çınar köylerinde bulunan dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Çınar, “Köyümüz vadinin en son köyüdür. Köyümüz 1995 yıllarında afet köyü olarak ele alınmış. Köyümüzün yaslanmış olduğu dağdaki kaya uçmaları nedeniyle dağın ıslah edilmesi kararı alınmış. Fakat son depremde de gördüğümüz gibi bu kayalar ilk depremde indi. Gündüz inen bölgeler oldu" dedi.

Çınar "Dört yerden köyümüze kayalar geldi. Son depremde düşen kayalar köyümüzün yakınına kadar indi. Daha önceki kaya düşmelerinde evlerde zararlar oluştu. Bu durumu gerekli yerlere bildirdik. Bir takım çalışmalar yapılıyor ama acilen Şahinefendi köyünün bu tehlikeden biran önce kurtarılması gerekiyor. Kayalar kesilerek, ya da köy taşınarak bu tehlikeden kurtarılması gerekiyor. Köyümüzün arazileri verimli olduğu için atalarımız güney cepheye yani bu dağın eteklerine yerleşmiş. Bu nedenle verimli tarım arazileri nedeniyle köyü taşıyamıyoruz. Bir an önce bu sorunun giderilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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