Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca başka otomobil çarptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köpeğe çarpmamak için ani fren yapan otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca başka otomobil çarptı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Ö. yönetimindeki 16 AC 3697 plakalı otomobil, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca, arkadan gelen kardeşi Recep Ö.'nün kullandığı 16 AVY 907 plakalı otomobil çarptı.

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Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu çıkarttı.

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Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Gülperi S. (69), Arda Ö. (17), Nurcan Ö.(47), Barış Ö.(24) ve Fatma Ö.(51) yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Gülperi S. ve Nurcan Ö. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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