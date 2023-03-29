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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, aracı takla attı

Niğde'de seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak isteyen sürücü ani manevra yapınca aracı takla attı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:28
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Köpeğe çarpmamak istedi takla attı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, aracı takla attı
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İHA'nın aktardığı habere göre Niğde-Kayseri yolu Aktaş Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Niğde istikametine seyir halinde olan S. B. yönetimindeki otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, orta refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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