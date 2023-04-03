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Köpeğe çarpan sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe otomobil çarptı. Köpeğe çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:39
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Köpeğe çarptı arkasına bile bakmadan kaçtı

Köpeğe çarpan sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Başakşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bahçeşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan yola devam etti. O anlar cadde de bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, caddenin karşısına geçmeye çalışan köpeği fark etmeyen sürücünün önce köpeğe çarptığı sonrasında ise bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

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