Köpek balığı dişi için daldı kafa derisini timsah parçaladı

ABD’nin Florida eyaletindeki Myakka Nehri’ne inen köpekbalığı dişi avcısı Jeffrey Heim’e köpekbalığı ırkı olan megalodon timsah saldırdı.

Timsah, Heim’in kafasını ve elini ısırdı. Heim Kafasına bağladığı GoPro kamera sayesinde ölümcül darbelerden kurtuldu.

Heim sakinliğini koruyarak başka bir darbeden kaçınmayı başardığını anlattı.

Sakinliğini koruyarak Nehir kıyısına ulaşan Heim bölgedekilerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Heim’in kafasına 34 defa zımba atıldı.

Heim ameliyat olmadan önce hastanedeki hallerini TikTok’ta yayınladı. Heim’in başındaki kesiklerin yanı sıra gözlei de şişmiş ve morarmıştı.

Saldırıya rağmen köpek balığı dişi avcılığına devam edeceğini söyleyen Heim, “Nihayetinde, bir gün yaşlandığımda, en iyilerden oluşan bir müzeye sahip olmak istiyorum… ve artık burada olmadığımda bu hikayeyi başkalarına aktarmak istiyorum.” dedi.