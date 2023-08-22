Bu kadın suya girince timsahlar kayaların arkasına saklanıyor. Timsahları hapur hupur yiyor

Editör: Osmancan EROK

Vahşi yaşamda hayatın zorlukları kameralara yansımaya devam ediyor. İşte bu videolardan biri.

Göl kenarında yürüyen bir kadın, aniden yavru bir timsah fark etti. Üzerindeki kıyafetlerle göle atlayan kadın, yavru timsahı pençe gibi kuvvetli parmaklarıyla saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Hareket etmekte zorlanan timsahı sağ eliyle boğaz kısmından tutup, diğer eliyle de kulaç atan kadın vahşi hayvanı derme çatma salına taşıdı.

Evinin bulunduğu yola gelen kadın, salından indi. Kıyıda duran küfeyi sırtına asan kadın, timsahı iki omuzunun arasına koyarak evinin yolunu tuttu.

ÜZERİNE MUZ YAPRAĞI KAPATTI

Hayvanı bahçesine bırakan timsah avcısı, dev gibi saç bir tencerede su ısıttı. Kaynayan suyun içine iç organlarını bile temizlemeden timsahı attı.

Timsah haşlanırken, kadın lezzet katması için sos hazırladı. Buharın çıkmasına engel olmak için muz yapraklarını hayvanın üstüne örttü.

Suda haşlanan timsahı tencereden çıkaran kadın, pullarını yüzdükten sonra hazırladığı sosu itinayla üzerine döktü.

KÖPEKLER DE YEDİ

Bir parça timsah etini kendine ayıran kadın, hayvanın geri kalan kısmını hasır sepetin içine koyarak köpeklerine ikram etti. Kadın avuçlarının içine aldığı timsah parçasını iştahla yerken, köpekler de dakikalar içinde timsahı midelerine indirdi.