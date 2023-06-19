Köpek balığı saldırıları!

“Antalya Konyaaltı Kadınlar Plajı’nın 200 metre açıklarında bir balıkçı teknesinden köpek balığı görüntülendi” haberi üzerine çeşitli yorumlar yapılıyor.

Nedense bu tür haberler hep turizm mevsimi başlarken çıkar!

Bu sebeple önce haberin doğruluk derecesini araştırmak sonra bu görüşleri incelemek gerekir. Uzman olduğu söylenen kişiler bu haberi, Mısır’da sahilde yaşanan köpek balığı saldırısıyla birleştiriyor ve “iklim değişikliği sebebiyle”, hayvanın Ege ve Akdeniz kıyılarında da sahillere yakın yüzebileceği uyarısında bulunuyor!

Bu işte başka bir yanlışlık var. İklimin ısınmaya doğru değiştiği söylemleri, halen bir teoriden ibarettir! Bu konuda bilimsel diye gösterilen hiçbir veri doğru değildir. Bütün bu uydurmalar, küresel bir proje dâhilinde ortaya atılıyor. Bu yönde propaganda yapanların, daha önce dünyayı kapanmaya sürüklemiş kişi ve kuruluşlar olması da “iklim değişikliği iddialarının arkasına ne var?” sorusunun araştırılmasını gerektiriyor...

Devletin, iklimle ve denizcilikle ilgili araştırma yapabilecek çeşitli birimleri ve üniversiteleri var! Gerçek verilerle halkı aydınlatmaları gerekir.

Köpek balıklarının sahillere yönelmesinin sebebi ise beslendiği küçük balıkların bilinçsizce avlanması veya barınma alanlarının kirletilmesi olabilir.

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Bilindiği gibi borsada kullanılan, değeri yükselecek olan senetleri tespit etmeye dayalı bir köpek balığı yöntemi var. Yani kan kokusu almış köpek balıkları gibi para kokusunu almak denilebilir. Türkiye, yıllardan beri bu yöntemle soyuluyor. Bir ara Japon kadınlarının, Türkiye’deki senetlere para yatırıp zamanında satarak yüksek kârlar elde ettiği konuşuluyordu. Büyük alımlar yapan ve değer yükselince hisseleri satan küresel şirketlerin kârları ise gerçekten Türkiye’nin kanını emmek gibidir. Asıl köpek balığı onlar...

Tabii hazineyi boşaltmak, kur koruma garantili mevduat hesabı veya “faizi düşürerek enflasyonu düşüreceğiz” gibi uygulamalar ve ihalelerden alınan yüksek komisyonların, dövize çevrilerek Katar, Malezya ve Singapur’a gönderilmesi, köpek balıklarının Türkiye’ye üşüşüp kaçması anlamına geliyor!

Merkez Bankası’nı veya ekonominin dümenini, İngiliz-Amerikan sermayesine bırakmak da Türkiye’yi köpek balıklarına yem etmektir.

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ABD Ordusu’nun Dedeağaç’a deniz, hava ve kara üssü kurması, buraya askerî yığınak yapması ise av kokusu almış köpek balıklarının, balık sürüsünün etrafına dönerek ani dalış yapmalarını hatırlatıyor.

Köpek balıklarının dalış yapması için, hazırlık yapması gerekiyor. O hazırlıklardan biri de Türkiye’nin yabancı nüfusla istila edilmesidir. Üstelik Afganistan’dan gelenlerin çoğunluğu Taliban öncesi Afgan ordusunun askerleridir! Ceplerine biner dolar koyup bu genç insanları Türkiye’ye gönderen ABD, bu işi sırf onlara iyilik olsun diye mi yapıyor?

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da tehlikeye işaret etti. Halk TV’nin konuğu olan Ortaylı, ''Avrupa’nın verdiği para sakız parasına yetmez. Yığınları Türkiye’ye toplamak büyük bir yıkım projesine işarettir. Vatandaşlık üç dört yüze satılmaz. Bu paraya sığınmacı değil, kaçakçı, para aklayıcılar gelir. 20 tane daire alıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Ortaylı daha önce de "Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca ev de satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil..." demişti...

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Asıl köpek balığı saldırısı, askerî, ekonomik ve demografik olarak yapılıyor.

Osmanlı veya Turan hayalleriyle aldatılanlar, konforları bozulacak diye bütün bunları görmek istemiyor, gerçeklerin söylenmesinden de rahatsız oluyorlar! Vatan topraklarının ve ülke ekonomisinin elden çıkmasına, nüfusun değiştirilmesine bile bir mazeret buluyorlar!