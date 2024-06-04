Köpek deyip geçme!

Narkotik uzmanıdır: Birçok uyuşturucu çetesini olağanüstü koklama duyusu sayesinde yakalatmıştır. O olmasa gerek bizde gerek dünyada uyuşturucu salgını bugünkünden çok daha vahim boyutlara ulaşırdı.

Mayın tarama uzmanıdır: Orduların yabancı düşmanla ve terörle mücadelesinde büyük katkılar sağlar. Mayın döşenmiş alanları eliyle koymuş gibi bulur. Ardından gelen güvenlik güçleri o mayınları etkisiz hale getirir.

Arama-tarama uzmanıdır: Deprem felaketine uğrayan kentlerde yıkıntılar arasında korkmadan dolaşarak canlı izi arar. Yaralılardan gelen en küçük sesi bile algılayıp görevlileri uyarır. 6 Şubat depreminde Meksika’dan kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen ve bu uğurda canını veren bile olmuştur.

Yangın uyarı uzmanıdır: Herkes mışıl mışıl uyurken hafif bir duman kokusunda bile ayağa kalkıp çevresindekileri uyarır, önlem almaya zorlar. Bu şekilde kurtardığı sayısız hayat vardır. Deprem olacağını bile dakikalar öncesinden hisseder.

Sosyal hizmet uzmanıdır: Görme engellilerin sokaklarda güvenle dolaşmaları, istedikleri yere kolayca gitmeleri için elinden geleni yapar. O olmasa pek çok görme engelli sokağa çıkma özgürlüğünü kullanamaz, eve mahkûm olur.

Psikiyatri uzmanıdır: Dünyada milyonlarca insan onun sayesinde yalnızlık duygusu yaşamaz, bunalıma girmez, hayata küsmez. İleri yaştakileri bile her gün sokağa çıkarıp sosyalleşmelerini ve hareket etmelerini sağlar.

Güvenlik uzmanıdır: Bahçesinde görev yaptığı ev ve iş yerlerini kahramanca korur. Gelenin dost mu düşman mı olduğunu kolayca anlar ve buna göre gereğini yapar. Hırsızların korkulu rüyasıdır. Sayesinde birçok soygun önlenmiştir.

Sürü koruma uzmanıdır: Issız dağ başlarında, kuş uçmaz kervan geçmez yaylalarda otlayan koyun ve kuzu sürüleri onun fedakâr koruyuculuğu sayesinde yaşar. Sürülere saldırmak isteyen vahşi hayvanlara dünyayı dar eder.

Kolay öğrenme uzmanıdır: Canlılar âleminin en kolay öğrenenleri arasındadır. İyi bir eğitimle kendinden ne istendiğini anlar ve gereğini yapar. Filmlerde başrol oynayan, kurulan özel sahada kalecilik yapıp hiçbir topun ağlara gitmesine izin vermeyen, dans eden, resim çizen bile vardır.

Duygularını anlatma uzmanıdır: Bir şeyden korkup korkmadığını, hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri, neşesini, üzüntüsünü, sıkıldığını, öfkelendiğini çıkardığı farklı seslerle rahatça anlatır.

Ve gelelim en önemli maddeye...

Vefa uzmanıdır: Can dostu bildiklerine gösterdiği vefada sınır yoktur, onlar için hayatını bile verir. Hastalanan dostunu hastaneye götüren ambulansın peşinden koşar, ameliyat olan dostunu hastane kapısında bekler. Ölen dostunu asla unutmaz, bir gün mutlaka geleceğine inanarak yaşar.

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Önümüzdeki günlerde Meclis’te onlarla ilgili kanun teklifini görüşecek milletvekillerine saygıyla duyurulur.