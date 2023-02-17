Köpek Dili otu nedir hangi hastalıklara iyi gelir?

Köpek dili otunun Latice ismi Cynoglossum officinale.

Mikropları öldürücü ve yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkiye sahip. Saç dökülmelerini azaltıyor.

Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını dindiriyor. Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında fayda sağlıyor. Balgam söktürüyor ve karaciğer hastalıklarına önemli ölçüde iyi geliyor.



KÖpek dili otu bitkisi kırmızı renkli ve güzel kokulu çiçekler açan ve 1 metreye kadar boylanabilen otsu bir bitkidir. Çeşitli alkaloitler, zamk, uçucu yağ, tanen ve reçine içerir.

İŞTE FAYDALARI

Saç dökülmesini azaltır.

Mikrop öldürücüdür.

Balgam söktürür.

Sinirleri yatıştırıcı rol oynar.

Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını azaltır.

Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkilere sahiptir.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.turkeyarena.com

Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında faydalıdır.

NASIL KULLANILIR

Otun kökü, bal suyla kaynatılıp, sabahları aç karnına ve geceleri yatmadan önce içilir. Salata ya da ıspanak gibi de yenilebiliyor.