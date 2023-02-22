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Uzmanı açıkladı. Tenisçi dirseği hastalığından korunma yöntemleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, tenisçi dirseği hastalığından korunma yöntemlerini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:50
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Tenisçi dirseği hastalığından korunma yöntemleri

Uzmanı açıkladı. Tenisçi dirseği hastalığından korunma yöntemleri
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, tenisçi dirseği hastalığının, kol kemiğinin dirseğe uzanan alt ucunun dış tarafına (lateral epikondil) bağlanan el bileğini yukarı kaldıran kasların tendonlarının kronik dejenerasyonu olduğunu aktararak hastalığın bu adı almasının sebebinin, ilk ve en sık olarak tenis oynayan kişilerde görüldüğünün altını çizdi.

Dr. Akpınar hastalığın, tenisçilerin raketi el bilekleri ile sıkı kavrayarak, tenis oynarken sıkça el bileklerini zorlayarak kullanmaları sonucunda oluşan bir rahatsızlık olmasından kaynaklandığını söyledi.

Tenis oynayanlar dışında el bileğinin tekrarlayıcı yukarı kaldırma, avuç içini yukarı çevirme ve yumruk sıkma hareketlerini yapanlarda da bu hastalığın görüldüğünü belirten Dr. Akpınar şunları belirtti:

“Popülasyonun yüzde 1-3’ünü etkileyen ve özellikle orta yaşta ortaya çıkan sık görülen bir rahatsızlıktır”

DİNLENME VE SOĞUK UYGULAMA

Tenisçi dirseği hastalığının tedavisinde ağrıya neden olan aktivitelerden kaçınmanın ilk hedef olduğunu belirten Dr. Berrin Akpınar, “Şikâyete neden olacak aktiviteleri kısıtlamak veya modifiye etmek gereklidir. İstirahat ve aktivite sonrası soğuk uygulama yapılabilir. Ayrıca kriyoterapi adı verilen yöntemle hem ağrı azaltılabilir, hem de yangı yatıştırılabilir ki rahatlatıcı etki yanında bu tedavinin iyileştirici etkisi olduğu anlamına da gelir” diye konuştu.

“AŞIRI ZORLAYICI VE TEKRARLAYAN DİRSEK VE EL-BİLEK HAREKETLERİNDEN KAÇINILMALIDIR”

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, tenisçi dirseğinden korunma yöntemlerini şöyle özetledi:

“Aşırı zorlayıcı ve tekrarlayan dirsek ve el-el bilek hareketlerinden kaçınılmalıdır. Aktivite öncesinde iyice ısınma yapılmalıdır. Bez sıkma, cam silme, kavanoz açma, tornavida sıkma gibi ev işleri arada dinlenerek -örneğin saat başı 15 dakika ara vererek- yapılmalıdır. Yumruk sıkmamaya, cisimleri kavrarken aşırı sıkı kavramamaya çalışılmalıdır. Cisimleri kavrarken avuç içinin yukarı bakacak pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir. Bilgisayarda fareyi kullanırken çok sıkı tutulmamalıdır. Küçük olmamasına, avuç içini dolduracak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.”

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