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Faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan faranjit hastalığıyla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:45
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Faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir

Faranjit hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Faranjit hastalığıyla ilgili detaylar…

FARANJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Akut faranjitin tedavisinde hasta bireyin semptom ve bulguları ile tetkik sonuçları belirleyici olmaktadır. Bakteriyel kaynaklı vakalarda doktor tarafından burun sprey, antibiyotik, pastil ya da ağrı kesici ilaçlar reçetelendirilmektedir. Viral faranjit vakalarında ise daha çok belirtileri önleyici tedaviler uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra, hastaya mutlaka bol su tüketmesi tavsiye edilmektedir.
Kronik faranjit çok önemli bir hastalık gibi algılanmasa da, vücudun çalışma sistemini olumsuz etkileyen ve tedavisi zor olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Faranjit tedavisinde hastanın, doktorun önerilerine uyması son derece önem arz etmektedir.

Bunların yanı sıra kronik faranjite sebebiyet veren reflü gibi rahatsızlıkların tedavisi ya da toz, kimyasal, sigara, alkol gibi zararlı olan maddelerden kaçınılması kronik faranjit tedavisinin ana temelini oluşturmaktadır.

FARANJİT NEDİR?

Faranjit, en sık rastlanan hastalıklardan birisidir. Faranjit hastalığı çoğunlukla kış mevsimi ile beraber ortaya çıkar ve görüldüğü bireylerde ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açar. Boğaz bölgesi ya da yutak bölgesinin tahriş olmasından dolayı rahatsızlık oluşturan faranjit, akut faranjit ve kronik faranjit olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boğaz ağrısı

-Ateş

-Halsizlik 

-Burun akıntısı

-Yutkunmada güçlük çekme

-Boğazda takılma hissi

-Yutkunma esnasında ağrı hissi

-Öksürük

-Hafif boğaz ağrısı

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