Köpek otu astıma iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan astım ve kronik bronşite iyi gelen köpek otunun faydaları dikkat çekti.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

KÖPEK OTU NASIL KULLANILIR?

Köpek otu bitkisi yenilmez genelde toplanıp kurtularak çayı yapılır veya ezilerek yemeği yapılmaktadır. Ezerek krem haline getirebilir; hayvan ısırıklarında vücudun iltihaplanmasını engelleyebilirsiniz. Kurutulmuş köpek otu çayını içmek astım, bronşit, grip gibi hastalıklara iyi gelmektedir.