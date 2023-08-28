Köpek otu neye iyi geliyor?

Şehvet artırmaya iyi gelen köpek otunun faydaları dikkat çekti.

Köpek otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Şehvet artırmaya iyi gelen Köpek otunun faydaları dikkat çekti.

Köpek otuyla ilgili detaylar…

KÖPEK OTU NEDİR?

Patlıcangillerden; geniş yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Kökü, insan şeklini andırır. Bilhassa Antalya çevresinde yetişir. İçeriğinde "Hyoscyamine", "Hyoseine" ve "Atropine" vardır.

KÖPEK OTUNUN FAYDALARI

- Şehvet artırıcıdır.

- Astım ve kronik bronşite iyi gelmektedir.

-Köpek otunun iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

-Kalp bozukluğu ve kalp hastalıklarına iyi gelmektedir.

-Sinir hastalıkları ve psikolojik sorunlarda sinirleri yatıştırma ve sakinleştirici etkisi vardır.

-Uyku problemi çeken kişiler için düzenli kullanımda verimli uyku düzeni oluşmasını sağlar.

-Soğuk algınlığı, öksürük ve balgam gibi rahatsızlıkları ortadan keser.

-Böbrek ve karaciğer yetmezliğine iyi gelmektedir.

-Ateş düşürücü özelliği olduğundan yüksek ateşi düşürür, rahatlama sağlar.

NASIL KULLANILIR?

Köpek otu bitkisi yenilmez genelde toplanıp kurtularak çayı yapılır veya ezilerek yemeği yapılmaktadır. Ezerek krem haline getirebilir; hayvan ısırıklarında vücudun iltihaplanmasını engelleyebilirsiniz. Kurutulmuş köpek otu çayını içmek astım, bronşit, grip gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

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