Köpekler yaşlı kadını parçaladı. Bu kaçıncı vahşet. Mezarlık ziyaretine gidiyordu

Kaynak: DHA / İHA
Köpekler yaşlı kadını parçaladı. Bu kaçıncı vahşet. Mezarlık ziyaretine gidiyordu
Antalya’nın Akseki ilçesinde, mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki bir kadın, sürü halinde dolaşan üç çoban köpeği tarafından saldırıya uğradı. Bu korkunç saldırı sonucunda yaşlı kadın parçalanarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Havva Özen (82), R.D.'ye ait üç çoban köpeği tarafından saldırıya uğradı. Özen’in vücudu köpekler tarafından birçok yerinden ısırıldı.

Olayı görenler, köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. Ancak ne yazık ki, talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Bu trajik olay, köpek sahipleri ve toplumun dikkatini hayvanların kontrolsüz dolaşmasının potansiyel tehlikelerine çekmek açısından önemlidir. Hayvan sahipleri, evcil hayvanlarını toplumun güvenliğini tehlikeye atmadan kontrol altında tutmalıdır.

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