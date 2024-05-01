SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak ödemeler hakkında duyuru yayınlandı. SGK ödeme süresini uzattı. İşte o saatler adası ödeme yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından yapılan açıklamada, Vatandaşların prim ve diğer borçlarını web sayfasında yer alan "Kart ile Prim" uygulaması üzerinde kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla haftanın 7 günü ödeme yapılabileceği belirtildi.

SAAT UZATILDI

SGK açıklamasında ödemelerin her gün 00.15-22.00 saatleri arasında yapıldığı belirtilirken, saat düzenlemesine gidildiği kaydedildi. Saat 22.00'den sonra da uygulama üzerinde prim ödeme başvusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, 1 saat uzatmaya gidildiği açıklandı.

Açıklamada "Prim ödeme başvurularının kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00:15 - 23:00 olarak yenilenmiştir" denildi.

Açıklamanın son bölümünde ise "Bu kapsamda vatandaşlarımız Kuruma olan prim ve diğer borçlarını, web sayfamız üzerinden haftanın 7 günü 00:15 - 23:00 saatleri arasında ödeyebilecektir" ifadesi kullanıldı.

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