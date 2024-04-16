Edirne'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı; o anlar kamerada

Oluçay, kaçarken apartman merdivenlerinde düşerek yüzünü betona çarptı ve yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan köpek saldırısı, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşti. Evinden çöp atmaya çıkan Zehra Oluçay, başıboş köpeklerin ani saldırısına hedef oldu. Köpeklerden kaçarken merdivenlerde düşen ve yüzünde ciddi yaralanmalar oluşan Oluçay, komşularının yardımıyla köpeklerden kurtuldu. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Oluçay, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Oluçay'ın yüzünde ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Oluçay, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Baktım köpekler havlamaya başladı. Döndüm, bana doğru geliyorlardı. Yürümeye başladım, apartmanın girişine geldim, düştüm. Sonra bağırdım komşular geldi. Sonra hastaneye götürdüler. Köpekler daha önce de saldırdılar ama bastonum elimdeydi, kovaladım gittiler. Bu köpekler çocuklara da bizlere de saldırıyor."

Köpek saldırısının ardından mahalle sakinleri, köpeklerin tehlikesine dikkat çekerek önlem alınmasını talep etti. Mahalle Muhtarı Nurcan Üzer, köpeklerin saldırganlığı nedeniyle çocukların parka çıkamadığını ve halkın yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Üzer, bilinçsiz köpek besleme alışkanlığının sorunun büyümesine neden olduğunu ve acil önlemler alınmasını istedi.