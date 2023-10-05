Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 414 milyon Euro vergi topladı.

"Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın aynı zamanda vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2022'de ortalama yüzde 11,8 arttığı bildirildi.

Almanya'da köpek vergisi, her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

Almanya'da enflasyon geçen yıl yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçerken, ülkede evcil hayvan sahipleri, Ağustos 2023'te köpek ve kedi maması için bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 15,9 daha fazla ödemek zorunda kaldı. Veteriner hizmetleri de geçen yıla göre yüzde 27,2 arttı.

Hayvanları Koruma Günü’nde Anadolu Ajansı tarafından böyle bir haber yayınlanması ilginç. Türkiye’de köpek vergisi mi düşünülüyor acaba? Köpek vergisini değil ama yazlıkta hayvan sahiplenip giderken ortada bırakanlara ağır para cezası verilmesini desteklerim...

Türkiye’de evcil hayvanlar için vergi alınmıyor ama çip ya da çeşitli malzemeler için ödenen dolaylı vergiler var.

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Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yer alan videoda, Mehmetçiğin, hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa... Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Yedikule'deki hayvan barınağında çocuklarla bir araya geldi.

Öğretmenleriyle beraber barınağa gelen çocuklar, onlara eşlik eden polislerle hayvanları sevdi.

Komiser Cihan Ateş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla etkinliklere katıldıklarını söyledi ve "Bizim buradaki amacımız gelecek nesillere ve henüz çocuk yaştaki evlatlarımıza hayvan sevgisini aktarabilmek, hayvan sevgisini, hayvanlara karşı acıma duygusunu oluşturabilmek." dedi.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak güzel de bu tür faaliyetler Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığı’nın işi değil...

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Anadolu Ajansı’nın diğer hayvan haberleri ise özetle şöyle:

*Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bir boz ayı, kamp yapmak için bölgeye gelenlerin minibüsünün açık camından içeri girerek yiyecekleri yedi. Bölgede doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Cihan Önen, Kalderada ayıların sayısının arttığını belirtti.

*Artvin Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu baykuş ve çakalı teslim alarak tedavi etti.

Sağlığına kavuşan baykuş ve çakal, Hatila Vadisi Millî Parkı sahasında doğaya salındı.

Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, gazetecilere, yaban hayatının parçası olan baykuş ve çakalı tedavilerinin ardından farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde doğaya bıraktıklarını söyledi.

*Trabzon'un Akçaabat ilçesinde veteriner kliniği bulunan Selen Nur Kahraman, bir yıl önce bahçesine bırakılan sakat kediyi tedavi ederek hayata bağladı.

*Zonguldak'taki Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmen ve öğrencileri, katarakt nedeniyle görme engeli bulunan köpeği yaklaşık iki yıldır okulun bahçesindeki kulübede besliyor.

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Böylece Hayvanları Koruma Günü’nü idrak etmiş bulunuyoruz...

Bir de haşereler var...

*Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tunçer, kahverengi kokarca zararlısının 300'den fazla bitkide zarara neden olabildiğini belirterek, "Yurt dışından faydalı bir böcek olan 'samuray arıcığı', Türkiye'ye getirildi, kitle üretimine başlandı. Bu yıl doğaya salınması gerçekleştirildi." dedi.

*Son hayvan haberi BBC’den: Fransa'da başkent Paris ve diğer kentlerde geçtiğimiz haftalarda gözlenen sıra dışı tahtakurusu istilası, önümüzdeki yıl yapılacak Paris Olimpiyatları'yla ilgili sağlık ve güvenlik kaygılarına yol açıyor.

Tabii bir de iki ayaklı haşereler var. Suç işlemek veya devleti ele geçirmek için örgütleniyorlar. Onlara karşı en güçlü dayanak hukuktur ama dönem dönem yargıyı da istila ediyorlar. Sonuç ortada...