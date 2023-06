Köpeklere verilen pişmemiş sakatatlar öldürebilir. Uzmanından korkutan açıklama

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hayvansal yolla bulaşan hastalıklara karşı tedbirli olması için ve bozulan beslenme alışkanlığından etkilenmemeleri için uyarılarda bulundu.

Erol Karaca, kurban bayramlarında özellikle dikkat edilmesi gereken 'kist hidatik' hastalığının, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak, ölümüne sebep olabilen bir hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hastalık insanlara etçil hayvanlar, özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Bu nedenle, pişmemiş kistli veya şüphelenilen organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir”

Kurban Bayramı nedeniyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesinin ve kurban eti tüketilmesinin, bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini artırdığını ifade eden Karaca, ülkemizde bu hususta önem arz eden hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz geldiğini dile getirdi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Karaca, kurban bayramında kurbanların belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kestirilmesi, kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmesi, kesim işleminin hijyenik yerlerde ve ehil insanlar tarafından yapılması, kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardımcıları ile kurban sahiplerinin çıplak elle hayvanların kan ve çıkartıları ile dokularına temas etmemesi, önlük giymek ve eldiven kullanmak gibi gerekli korunma önlemlerini almaları konularının önemine ayrıca vurgu yaparak, vatandaşlara beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Karaca, "Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketiliyor. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. C ve E vitamini içermeyen et, sebzelerle birlikte pişirilmeli veya birlikte tüketilmelidir. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Etleri kavurma veya kızartma olarak tüketmek etin hem sindirimini zorlaştırmakta hem de vitamin ve mineral kaybına neden olabilmektedir. Mümkünse ızgara veya fırında pişirilmelidir. Su tüketimi ihmal edilmemelidir. Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir, kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Dondurduktan sonra kullanılacak etler oda sıcaklığında değil buzdolabının alt kısmında bekletilerek çözdürülmelidir. Çözdürülen etler ise hemen kullanılmalı, asla tekrar dondurulmamalıdır. Çünkü uygun ortamlarda saklanılmayan ve çözdürüldükten sonra tekrar dondurulan etlerde bakteri sayısı artmaktadır. Bu şekilde tüketilen etler ise besin zehirlenmesine yol açabilmektedir. Kurban etinin dayanma süresi; dinlenmesine, etin cinsine ve soğutma şekline göre değişmektedir. Etin uzun süre muhafazası için derin dondurucu kullanılmalıdır. Buzdolabında et -2 derecede en fazla bir hafta beklerken, derin dondurucuda -18 derecede 4-6 ay muhafaza edilebilir. Eti küçük ve hatta kıyma yapıp buzdolabında bekletmek etin 3-4 gün içinde bozulmasına neden olacaktır. Bu sebeple en iyi yöntem buzdolabının derin dondurucusunda saklamaktır" dedi.