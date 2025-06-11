Köprü geçişinde hesap bayramda bile tutmadı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dönemindeki kara yolu, demir yolu ve hava yolu trafik verilerini açıkladı.

Türkiye'deki araç sayısının 32 milyona yaklaştığına işaret eden Uraloğlu, "Kurban Bayramı seyahatlerinin başladığı 4 Haziran ile bayramın son günü olan 9 Haziran arasında otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçiş yaptı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 4-9 Haziran dönemindeki 6 günde 1915 Çanakkale Köprüsü'nden toplam 89 bin 537 aracın geçiş yaptığını söyledi.

Böylece, bayram döneminde bile günlük ortalama 14 bin 923 araç Çanakkale Köprüsü'nü kullandı ve böylece köprüyü yapıp işleten şirkete verilen günlük 45 bin araç geçiş garantisinin çok gerisinde kalınmış oldu.

DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından inşa edilip işletilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, devletin şirkete verdiği yıllık araç geçiş garantisi 16 milyon 425 bin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 18 Mart 2024-18 Mart 2025 tarihleri arasında Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapan araç sayısının 1 milyon 464 bin olduğunu ve yüzde 91'lik hata payının bulunduğunu, Hazine’nin bu dönem için şirkete ödediği garanti tutarının ise 314 milyon 181 bin euro olduğunu açıklamıştı.

18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan köprü, eğer sözleşmede bir değişiklik olmazsa, 28 Mayıs 2034 tarihinde kamuya devredilecek.

Sözleşmeye göre köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 Euro artı KDV olması gerekiyor. Köprüden geçiş ücreti şu an 795 TL seviyesinde bulunuyor.

Nefes'teki habere göre Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin bu dönemde ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatarak, söz konusu tarihlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 479 bin 462, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de 1 milyon 173 bin 290 aracın geçiş yaptığını belirtti.

İki köprünün toplam 2 milyon 652 bin 752 araca hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, söz konusu tarih aralığında KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 10 milyon 839 bin 511 geçiş gerçekleştiğini ifade etti.

Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Kuzey Marmara, Ankara-Niğde, Gebze-Orhangazi-İzmir, Malkara-Çanakkale, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyollarını 5 milyon 450 bin 795 aracın kullandığını bildirerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 468 bin 592 araç geçti. Şehirler arası otobüs firmaları da 275 bin 645 seferde 3 milyon 322 bin 695 yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.