Kopuk dizi konusu nedir? Kopuk ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Kopuk dizi konusu nedir? Kopuk ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya’nın yer aldığı Kopuk dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Kopuk dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kopuk dizi konusu nedir? Kopuk ne zaman başlıyor?

MedYapım imzalı Kopuk dizisinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya başrollerde yer alıyor. İlk fragmanıyla dikkat çeken Kopuk dizisinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu, senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana kaleme alıyor. Peki, Kopuk dizi konusu nedir? Kopuk ne zaman başlıyor?

KOPUK KONUSU NEDİR?

Kopuk Ferhan karakteri rüşvetçi, dolandırıcıların yaptığı vurgunlarla zenginlerin parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere yardım eder. Hayatı böyle geçen Ferhan beklemediği bir ölüm haberiyle tüm hayatı değişecektir.

Yaşadığı haksızlıklarla kendi olarak savaşamayacağını anlayan Ferhan, Orhan kimliğine bürünür. Bu şekilde Orhan kimliğiyle Ferhan sevdiği kız Müjde’nin babasıyla mücadele edecektir.

Avukat Orhan’ın yolu ise mahalleyi ele geçirmeye çalışan İpek ile kesişecektir.

qwfdwd.jpg

KOPUK OYUNCU KADROSU

Kopuk dizisinin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi isimler yer alıyor.

adshdu.jpg

KOPUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya’nın yer aldığı Kopuk dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

Kopuk dizisinin henüz yayın tarihi kesinleşmesi fakat diziye dair ayrıntılar ve tanıtım fragmanı yayınlandı.

maxresdefault-2.jpg

Son Haberler
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia Gündem
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti Gündem
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı Dünya
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu Yaşam
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı Gündem
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama
Gecekondu cayır cayır yandı Gündem
Gecekondu cayır cayır yandı