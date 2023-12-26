MedYapım imzalı Kopuk dizisinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya başrollerde yer alıyor. İlk fragmanıyla dikkat çeken Kopuk dizisinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu, senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana kaleme alıyor. Peki, Kopuk dizi konusu nedir? Kopuk ne zaman başlıyor?

KOPUK KONUSU NEDİR?

Kopuk Ferhan karakteri rüşvetçi, dolandırıcıların yaptığı vurgunlarla zenginlerin parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere yardım eder. Hayatı böyle geçen Ferhan beklemediği bir ölüm haberiyle tüm hayatı değişecektir.

Yaşadığı haksızlıklarla kendi olarak savaşamayacağını anlayan Ferhan, Orhan kimliğine bürünür. Bu şekilde Orhan kimliğiyle Ferhan sevdiği kız Müjde’nin babasıyla mücadele edecektir.

Avukat Orhan’ın yolu ise mahalleyi ele geçirmeye çalışan İpek ile kesişecektir.

KOPUK OYUNCU KADROSU

Kopuk dizisinin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi isimler yer alıyor.

KOPUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya’nın yer aldığı Kopuk dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

Kopuk dizisinin henüz yayın tarihi kesinleşmesi fakat diziye dair ayrıntılar ve tanıtım fragmanı yayınlandı.