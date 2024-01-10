MedYapım imzalı 'Kopuk' dizisi, heyecanla beklenen tanıtım fragmanıyla izleyiciyle buluştu. Peki, Kopuk dizisi ilk bölüm ne zaman? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, ve Özden Selim Karadana kaleme alıyor. Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya ve Sarp Akkaya gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı bu yapımda, izleyicileri büyüleyecek bir hikaye bekliyor.

KOPUK KONUSU NEDİR?

Ferhan karakteri, rüşvetçi ve dolandırıcıların yaptığı vurgunlarla zenginlerin servetini çalıp, mahallesindeki ihtiyaç sahibi gençlere yardım eden bir karakteri canlandırıyor. Ancak, beklenmedik bir ölüm haberiyle tüm hayatı alt üst oluyor. Ferhan, yaşadığı haksızlıklar karşısında kendi kimliğiyle savaşamayacağını anlayarak, Orhan kimliğine bürünüyor. Bu şekilde, Ferhan sevdiği kız Müjde'nin babasıyla mücadeleye girişiyor.

KOPUK OYUNCU KADROSU

Kopuk dizisinin kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi başarılı isimler yer alıyor.

KOPUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi severler, 'Kopuk' dizisinin heyecanla beklenen ilk bölümünü 27 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında izleyebilecekler.

'Kopuk', zengin karakter kadrosu ve etkileyici senaryosuyla televizyon ekranlarını şimdiden sallamaya hazırlanıyor.