Korkak yandaş yazar emeklilere gelecek zamma korkarak isyan etti. Bu bir 'Yaladım yaladım yaranamadım' haberinin hicranlı sonucudur

Kaynak: Haber Merkezi
Korkak yandaş yazar emeklilere gelecek zamma korkarak isyan etti. Bu bir 'Yaladım yaladım yaranamadım' haberinin hicranlı sonucudur
AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur, emeklilere yapılacak zam oranını eleştirdi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinden sonra, emeklilere yapılacak olan zam oranı da belli oldu.

Birçok kesimden tepki toplayan zam oranlarına bir tepki de hükümete yakınlığıyla bilinen Fuat Oktay’dan geldi.

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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yaparak çok isabetli bir verdiğini belirtirken, devamında;

Çünkü işçi emeklilerinin et, balık, muz, süt, tereyağı, peynir vb. ihtiyaçları genellikle olmadığını belirterek hükümeti eleştirdi.

Oktay açıklamasının devamında, “Ekmek yetiyor onlara. Hepsi kendi evinde ve kira ödemiyor. Çalışırken bir elleri yağda bir elleri balda olduğu için emeklilikte artık böyle “ihtiyaç”ları da kalmıyor" dedi.

Türkiye’nin işçi değil memur devleti olduğunu belirten Oktay, “Ne yani, proletarya diktatörlüğü mü var Türkiye’de?” açıklamasında bulundu.

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