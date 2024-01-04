Berber ücretlerine rekor zam. Herkes kendisinin kuaförü olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Berber ücretlerine rekor zam. Herkes kendisinin kuaförü olacak
2024 zamlarla gelmeye başlarken bir zam haberi de berberlerden geldi. Berberlerin yeni ücret tarifeleri yayınlandı, listeyi gören şaştı kaldı.

Yeni yıla girerken berber ücretleri görenleri şoke etti.

Saç kesim ve tıraş fiyatlarındaki artış vatandaşı kara kara düşündürecek. Antalya’daki berberler saç kesim fiyatlarına yüzde 80 zam yapıldığını duyurdu.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyat listesini güncelleyerek üyelerine bu yeni listeyi gönderdi.

Buna göre artık;

Saç sakal kesimi, ‘Lüks’ tarifeli berberlerde 1100 lira olacak.

‘A’ tarifeli berberlerde 550 lira olacak.

‘B’ tarifeli berberlerde 480 lira olacak.

‘C’ tarifeli berberlerde ise 400 lira olacak.

Saç ve sakal kesiminin fiyatlarındaki bu zam, sosyal medyada dikkat çekti.

“Artık tıraş olmak da lüks oldu…”, “Altın makasla mı kesecekler”, “Tıraş sonu kafanızı altın suyuna mı batıracaklar”, “Keşke saç ektirmeseydim” gibi yorumlar yapan sosyal medya kullanıcıları durumu ti’ye aldı.

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ZAMMIN SEBEBİ ARTAN MALİYET OLARAK AÇIKLANDI

Artan maliyet sebebiyle kesim ücretine artış yapıldığına belirten Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun "Lüks tarife alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılır. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde kullanılır, B sınıfı şehir merkezinde, C sınıfı da Kepez, Varsak, Aksu ve Döşemealtı ilçesinde kullanılır." dedi.

Yüksel Uzun, zammın yapılma nedenini artan malzeme ve kira fiyatlarına bağladı.

“ESNAF FİYATLARDAN MEMNUN”

Yüksel Uzun, "Fiyat artışına esnafımızdan olumlu tepkiler aldık. Vatandaşın farklı tepkileri olacak ama çoğunlukla olumlu yorumlar alıyoruz" dedi.

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