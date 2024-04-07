Suriyeli ya da Afganlardan bulaştığı düşünülen salgın. Bir ilde alarm verildi

Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görüldüğünü açıkladı.

Bağcı, Söz konusu hastalıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriyeli ya da Afgalardan bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" dedi.

HASTANENİN BAHÇESİNE TRİAJ ÜNİTELERİ KURULDU

Şehirde 150'si doktor 480 sağlık çalışanın bulunduğu Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, acil servis bölümünde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, olası bir salgın durumuna karşı harekete geçti. Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu. Hastanenin içindeki iki bölümde de izolasyon alanları yapıldı. Hastaneye gelenler triaj ünitesinde kontrol edilip kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, kızamık belirtisi varsa izolasyon odalarına yönlendirildi.

"ŞÜPHELİ GÖRÜLENLER AŞILANACAK"

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, konuya ilişkin açıklamalarında, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulaması yapmaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" ifadelerini kullandı.