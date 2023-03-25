25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç trafik kazası araç kamerasına yansıdı. 3 yaralı

Korkunç trafik kazası araç kamerasına yansıdı. 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazası, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kıranköy semtinden Tarihi Çarşı istikametine seyir halindeki 07 AKK 22 plakalı Dacia Duster marka cip, karşı yönden gelen Mercedes Vito tipi panelvan ile Kaya Erdem Caddesi'nde çarpıştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:31
Takip Et

Korkunç trafik kazası araç kamerasına yansıdı. 3 yaralı

Korkunç trafik kazası araç kamerasına yansıdı. 3 yaralı
+
Aa
-

Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı.

Görüntülerde, Dacia marka aracın şerit ihlali yaparak panelvan tipi araca çarptığı anlar açıkça görülüyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili detaylar henüz net değil ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, araç kameralarının kazaların tespitinde önemli bir rol oynadığını belirttiler.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
3
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
4
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.