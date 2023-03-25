Korkunç trafik kazası araç kamerasına yansıdı. 3 yaralı

Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı.

Görüntülerde, Dacia marka aracın şerit ihlali yaparak panelvan tipi araca çarptığı anlar açıkça görülüyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili detaylar henüz net değil ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, araç kameralarının kazaların tespitinde önemli bir rol oynadığını belirttiler.