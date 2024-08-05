Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri olan "Korkusuz Korkak"ta Sevil Hemşire rolüyle tanınan Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı.

"Korkusuz Korkak" filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Ayşin Atav, Hemşire Sevil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 74 yaşında olan Atav, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden olan güzel hemşire rolünü başarıyla canlandıran Atav, şimdi ekranlardan uzak, sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

Atav, filmdeki duru güzelliği ve birçok ünlünün parlamasını sağlayan hoş sesiyle dikkat çekmişti.

Ancak yıllar, tüm Yeşilçam güzellerine olduğu gibi ona da acımadı.

Tiyatro kökenli bir aileden gelen Ayşin Atav'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan daha ünlü.
Ayşin Atav, Yeşilçam'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı.

1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.

Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Aslen tiyatro sanatçısı olan Ayşin Atav, seslendirme yönetmenliği de yapmakta.

Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri arasında, "Gelinlik Kızlar" filminde Sadri Alışık'ın Lale adlı kızını, "Gülüzar" filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini ve "Korkusuz Korkak" filminde Sevil'i canlandırdığı roller bulunmakta.

korkusuz-korkakin-guzeller-guzeli-hemsiresiydi-iste-aysin-atavin-e17fb559.webp

1200x627-korkusuz-korkakin-hemsire-sevili-aysin-atavin-son-haline-bakin-inanilmaz-degisimi-olay-kemal-sunalin-rol-arkad-1684960489960.webp

korkusuz-korkakin-guzeller-guzeli-hemsiresiydi-iste-aysin-atavin-e158e553.webp

korkusuz-korkakin-guzeller-guzeli-hemsiresiydi-iste-aysin-atavin-e17ee701.webp

korkusuz-korkakin-guzeller-guzeli-hemsiresiydi-iste-aysin-atavin-e16ec393.webp

eoqq3erw4aahszq.jpeg

1200x627-korkusuz-korkak-filminin-hemsire-sevili-aysin-atava-yillar-acimadi-yesilcam-yildizinin-son-halini-gorenler-inanamadi-1619814507640.webp

23-001.jpg

640xauto.webp

images-001.jpeg

İlgili Haberler
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu. O artık bambaşka biri oldu
Ünlü oyuncu Instagram'dan VPN notuyla bikinili pozlarını paylaştı
Hande Ateizi Bodrum’da mavi binikisiyle esti geçti
Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı
Son Haberler
Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir? Sağlık
Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir?
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı
Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi
IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Uyuyan dev uyanıyor Dünya
IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Uyuyan dev uyanıyor
FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor Spor
FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı Gündem
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı