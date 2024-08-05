Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış

"Korkusuz Korkak" filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Ayşin Atav, Hemşire Sevil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 74 yaşında olan Atav, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden olan güzel hemşire rolünü başarıyla canlandıran Atav, şimdi ekranlardan uzak, sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

Atav, filmdeki duru güzelliği ve birçok ünlünün parlamasını sağlayan hoş sesiyle dikkat çekmişti.

Ancak yıllar, tüm Yeşilçam güzellerine olduğu gibi ona da acımadı.

Tiyatro kökenli bir aileden gelen Ayşin Atav'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan daha ünlü.

Ayşin Atav, Yeşilçam'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı.

1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.

Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Aslen tiyatro sanatçısı olan Ayşin Atav, seslendirme yönetmenliği de yapmakta.

Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri arasında, "Gelinlik Kızlar" filminde Sadri Alışık'ın Lale adlı kızını, "Gülüzar" filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini ve "Korkusuz Korkak" filminde Sevil'i canlandırdığı roller bulunmakta.